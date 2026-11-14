Τσουχτερός ο λογαριασμός για τη Microsoft μετά το ψηφιακό «έμφραγμα»: Στα 7 δισ. δολάρια η αποτίμηση του οικονομικού κόστους

Τσουχτερός ο λογαριασμός για τη Microsoft μετά το ψηφιακό «έμφραγμα»: Στα 7 δισ. δολάρια η αποτίμηση του οικονομικού κόστους

Σε κανονική λειτουργία έχουν επανέλθει οι πλατφόρμες της Microsoft, μετά το πρωτοφανές ψηφιακό «έμφραγμα» που κράτησε σε ομηρία δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένους, τράπεζες, νοσοκομεία και κρατικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα επηρέασε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές. Καθώς η τεχνική κρίση εκτονώνεται, ξεκινά η αποτίμηση του τεράστιου οικονομικού κόστους που προκλήθηκε από τη διακοπή των υπηρεσιών.

Το πρωτοφανές ψηφιακό «έμφραγμα» και οι επιπτώσεις του

Για περισσότερο από ένα 24ωρο, βασικά εργαλεία της Microsoft, όπως το Outlook, το Teams, το OneDrive και το Copilot, βρέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αυτή η κατάρρευση ανάγκασε ολόκληρους οργανισμούς να επιστρέψουν σε αναλογικές μεθόδους επικοινωνίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ακόμη και τη χρήση φαξ για την κάλυψη των αναγκών τους.

Η εκτεταμένη διακοπή επηρέασε δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένους, τράπεζες, νοσοκομεία και κρατικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες. Οι χρήστες και οι οργανισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές πρόβλημα, το οποίο είχε άμεσες συνέπειες στην καθημερινή τους λειτουργία και παραγωγικότητα.

Η αιτία πίσω από την κατάρρευση των υπηρεσιών

Πίσω από το χάος που προκλήθηκε δεν κρυβόταν κάποια κυβερνοεπίθεση, ούτε κάποια αστοχία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αρχικά είχαν φοβηθεί πολλοί. Τα στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg αναφέρουν ότι η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνικό σφάλμα.

Συγκεκριμένα, το σφάλμα προέκυψε κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου της Microsoft. Μια αλλαγή στις ρυθμίσεις προκάλεσε αλυσιδωτή υπερφόρτωση στους διακομιστές του Exchange Online, οι οποίοι εξαντλούσαν ακαριαία τους πόρους τους και έβγαιναν εκτός λειτουργίας, οδηγώντας στην εκτεταμένη διακοπή των υπηρεσιών.

Το οικονομικό κόστος της χαμένης παραγωγικότητας

Η αποτίμηση του τεράστιου οικονομικού κόστους που προέκυψε από τη διακοπή των υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού ινστιτούτου Anderson Economic Group, όπως επικαλείται το CNN, οι απώλειες από τη χαμένη παραγωγικότητα παγκοσμίως ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτές οι απώλειες εκτιμάται ότι πλήττουν άμεσα έως και 51 εκατομμύρια εργαζομένους. Την ίδια στιγμή, ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS, σε δηλώσεις στελεχών του στο Reuters, εκτιμά ότι οι ασφαλισμένες ζημίες διεθνώς θα κυμανθούν μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από την κρίση της CrowdStrike το 2024, καθώς τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν κακόβουλες επιθέσεις και όχι εσωτερικές τεχνικές βλάβες.

Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση και με ποιον τρόπο

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των πληγέντων, αναλυτές της αγοράς εξηγούν στο Wired ότι η Microsoft δεν πρόκειται να καταβάλει μετρητά για τη διαφυγούσα κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αντίθετα, η εταιρεία ενεργοποιεί τις ρήτρες των Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), οι οποίες προβλέπουν εκπτώσεις στους επόμενους λογαριασμούς των πελατών.

Δικαίωμα διεκδίκησης αυτών των εκπτώσεων έχουν αποκλειστικά οι εταιρικοί, κυβερνητικοί και εκπαιδευτικοί πελάτες που διαθέτουν επαγγελματικά πακέτα, όπως τα Microsoft 365 Business, Enterprise και Exchange Online. Οι απλοί ιδιώτες χρήστες εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία αποζημίωσης.

Η Microsoft εγγυάται μηνιαία διαθεσιμότητα 99,9% για τις υπηρεσίες της. Επειδή η βλάβη ξεπέρασε τις 7,2 ώρες για την πλειονότητα των χρηστών, οι επιχειρήσεις δικαιούνται πίστωση 50% επί του μηνιαίου κόστους των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν. Σε περίπτωση που η διακοπή ξεπέρασε τις 36 ώρες, το ποσοστό της πίστωσης φτάνει το 100% του μηνιαίου κόστους.

Με πληροφορίες από: Topontiki