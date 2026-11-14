Παιδιά ανακάλυψαν θαμμένη Ferrari σε κήπο στο Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας ασφαλιστική απάτη

Μια απρόσμενη ανακάλυψη στον κήπο ενός σπιτιού στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο του 1978 έφερε στο φως μια σπάνια Ferrari Dino 246 GTS. Δύο παιδιά που έπαιζαν, έσκαψαν το χώμα και βρήκαν το αυτοκίνητο θαμμένο για τέσσερα χρόνια. Το εύρημα οδήγησε τις αρχές σε μια έρευνα που αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο ασφαλιστικής απάτης, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1974.

Η απρόσμενη ανακάλυψη στον κήπο

Η ιστορία ξεκίνησε όταν τα παιδιά, παίζοντας αμέριμνα στον κήπο τους, άρχισαν να σκάβουν το χώμα. Τα φτυάρια τους χτύπησαν σε κάτι παράξενο κάτω από το γρασίδι, και αφού απομάκρυναν λίγο χώμα, εντόπισαν πλαστικό και μια πράσινη μεταλλική επιφάνεια. Αυτή η τυχαία ανακάλυψη έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία, καθώς δεν περίμεναν να βρουν κάτι τέτοιο.

Η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως τις αρχές για το ασυνήθιστο εύρημα. Αρκετοί αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι για να ερευνήσουν τη σκηνή, η οποία αρχικά ήταν τόσο αινιγματική που οι ερευνητές εξέτασαν ακόμη και το ενδεχόμενο να κρύβεται κάτι άλλο κάτω από τη γη. Η ανασκαφή αποκάλυψε τελικά ότι το θαμμένο αντικείμενο ήταν μια Ferrari Dino 246 GTS του 1974, ένα ιδιαίτερα πολύτιμο ιταλικό σπορ αυτοκίνητο.

Το όχημα είχε προστατευτεί με πλαστικά φύλλα, κουβέρτες και άλλα υλικά, σε μια εμφανή προσπάθεια να αποτραπεί η φθορά από την υγρασία και το χώμα κατά το διάστημα που παρέμενε κρυμμένο. Παρά τις προφυλάξεις, η μακρά παραμονή κάτω από το έδαφος είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Η ταυτοποίηση του οχήματος και ο ιδιοκτήτης

Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου επέτρεψαν στις αρχές να το ταυτοποιήσουν γρήγορα. Το όχημα ανήκε στον Ροσέντο Κρουζ, έναν υδραυλικό από την Καλιφόρνια. Ο Κρουζ είχε αγοράσει το αυτοκίνητο καινούργιο το 1974, καταβάλλοντας το ποσό των 22.500 δολαρίων.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αγορά της Ferrari, ο Ροσέντο Κρουζ είχε δηλώσει την κλοπή της. Επειδή το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε ποτέ, η ασφαλιστική εταιρεία του είχε καταβάλει την αποζημίωση. Ωστόσο, η ανακάλυψη του 1978 άλλαξε εντελώς την πορεία της υπόθεσης, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία.

Το σχέδιο της ασφαλιστικής απάτης

Χρόνια αργότερα από την αρχική δήλωση κλοπής, ένας πληροφοριοδότης έδωσε στους ερευνητές την εκδοχή ότι η εξαφάνιση της Ferrari αποτελούσε μέρος ενός σχεδίου ασφαλιστικής απάτης. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο ιδιοκτήτης, Ροσέντο Κρουζ, φέρεται να είχε προσλάβει άτομα για να εξαφανίσουν το όχημα, με σκοπό να εισπράξει τα χρήματα της ασφάλειας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε είτε το βύθισμα του αυτοκινήτου στον Ειρηνικό Ωκεανό είτε τη διάλυσή του για ανταλλακτικά. Όμως, τα άτομα που προσέλαβε ο Κρουζ αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες. Αντίθετα, επέλεξαν να θάψουν ολόκληρο το αυτοκίνητο σε ένα οικόπεδο που τότε ήταν αδόμητο, με την πρόθεση να το ανακτήσουν αργότερα, όταν το θέμα της κλοπής θα είχε ξεχαστεί.

Τελικά, η περιοχή όπου είχε θαφτεί η Ferrari οικοδομήθηκε. Χτίστηκαν σπίτια, και το αυτοκίνητο κατέληξε κάτω από την αυλή ενός εξ αυτών, χωρίς να επιστρέψει ποτέ κανείς για να το πάρει, οδηγώντας στην τυχαία ανακάλυψή του από τα παιδιά.

Η κατάσταση του αυτοκινήτου και η αποκατάσταση

Η παραμονή της Ferrari κάτω από το έδαφος για τέσσερα χρόνια προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Η υγρασία έφθειρε το αμάξωμα και το εσωτερικό του οχήματος, ενώ επιπλέον φθορές σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια της ανάσυρσής του από το σημείο που ήταν θαμμένο.

Παρά τα προβλήματα και τις εκτεταμένες ζημιές, η Ferrari προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης και μυστηριώδους ιστορίας της. Η ασφαλιστική εταιρεία, μετά την αποκάλυψη της απάτης και την ανάσυρση του οχήματος, αποφάσισε να το βγάλει προς πώληση.

Το αυτοκίνητο πέρασε από τα χέρια πολλών ιδιοκτητών με την πάροδο των ετών, μέχρι που αποκτήθηκε από έναν συλλέκτη. Ο νέος ιδιοκτήτης ανέλαβε την πλήρη αποκατάστασή του, με έναν ειδικό να επιμελείται τις εργασίες, καταφέρνοντας να επαναφέρει το σπάνιο μοντέλο στην αρχική του κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta