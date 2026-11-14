Η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη στον οδηγό Michelin του 2027

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ανακοίνωσε ότι η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στον Οδηγό Michelin του 2027. Η ανακοίνωση έγινε κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας TAG Greece, η οποία έλαβε χώρα στη Λέσχη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας, ενισχύοντας την προβολή των δύο περιοχών σε διεθνές επίπεδο.

Η είσοδος στον οδηγό Michelin και οι διακρίσεις

Στον Οδηγό Michelin του 2027, εκτός από την Αθήνα, θα προστεθούν για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη και η Σαντορίνη. Ειδικότερα, δεκαπέντε εστιατόρια της Θεσσαλονίκης θα περιληφθούν σε αυτή την έκδοση του Οδηγού. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν διακρίσεις στους εκπροσώπους των εν λόγω εστιατορίων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ποιοτική γαστρονομία της πόλης.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι για τη Θεσσαλονίκη, η συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό Michelin αποτελεί μια ιδιαίτερης σημασίας ευκαιρία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, το διεθνές κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμη περισσότερο τη δημιουργικότητα των επαγγελματιών της πόλης, αναδεικνύοντας την τοπική γαστρονομική σκηνή.

Η πρωτοβουλία TAG Greece και οι στόχοι της

Η παρουσίαση της ένταξης στον Οδηγό Michelin πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το TAG Greece. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Τουρισμού, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο βασικός της στόχος είναι να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου της χώρας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να συνδέσει την ελληνική γαστρονομία με την αγροτική παραγωγή, τον οινοτουρισμό και την τοπική φιλοξενία. Μέσα από αυτή τη διασύνδεση, επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, η προβολή των ελληνικών προϊόντων και η διεύρυνση των αγορών τους. Το έργο στοχεύει στη διασύνδεση παραγωγών, επιχειρήσεων γαστρονομίας και φιλοξενίας, καθώς και τοπικών φορέων.

Δηλώσεις της υπουργού για την ελληνική γαστρονομία

Αναφερόμενη στο TAG Greece, η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο προβολής. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει μια κοινή ταυτότητα στα τοπικά προϊόντα, στο ελληνικό κρασί, στις γηγενείς ποικιλίες, στις παραδόσεις και στη δημιουργικότητα των Ελλήνων σεφ. Ο απώτερος στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση αυτού του πλούτου.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη θεσμική ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του οινοτουρισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η θέσπιση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού και του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου. Επιπλέον, έγιναν αναφορές και σε νεότερες πιστοποιήσεις για επισκέψιμες μονάδες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και η UNESCO, για την προβολή της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης.

Αλλαγές στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τις αλλαγές που παρατηρούνται στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Όπως ανέφερε, όλο και περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν πλέον εμπειρίες που τους φέρνουν σε άμεση επαφή με τον τόπο που επισκέπτονται. Αυτό μεταφράζεται στην επιθυμία τους να περπατήσουν σε έναν αμπελώνα, να συναντήσουν τον παραγωγό και να δοκιμάσουν μια συνταγή στον τόπο όπου δημιουργήθηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός προσφέρουν ακριβώς τέτοιες εμπειρίες. Αυτές οι μορφές τουρισμού δίνουν νέους λόγους στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη διαφορετικών πτυχών του ελληνικού πολιτισμού και της παραγωγής.

Με πληροφορίες από: Topontiki