Νέα ψηφιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και αναβάθμιση του gov.gr

Νέα ψηφιακά εργαλεία τίθενται στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην τραπεζική χρηματοδότηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, μέσω της αναβάθμισης του ψηφιακού βοηθού του gov.gr, με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο ψηφιακός κόμβος βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις

Ένα νέο εργαλείο αναπτύσσεται για την υποστήριξη της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση. Πρόκειται για τον Ψηφιακό Κόμβο Βιωσιμότητας, ο οποίος αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Η βάση δεδομένων του κόμβου περιλαμβάνει στοιχεία ESG (περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη και εταιρική διακυβέρνηση) από 14.000 εταιρείες, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους και μεγέθη. Η νέα τεχνολογία θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις δικές τους επιδόσεις στα θέματα ESG με αυτές άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, έχουν παρόμοιο μέγεθος ή βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αλλά και για την υποστήριξη αιτημάτων τραπεζικής χρηματοδότησης. Όπως εξήγησε ο διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, σε συνέντευξή του, η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους. Η τεκμηρίωση των επιδόσεων ESG μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο θετικό στοιχείο κατά την εξέταση ενός αιτήματος χρηματοδότησης, καθώς οι τράπεζες ήδη χρησιμοποιούν σχετικά κριτήρια.

Ο εθνικός χάρτης δεδομένων ESG και οι επόμενοι στόχοι

Ο Εθνικός Χάρτης Δεδομένων ESG βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Προβλέπεται η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματώσει τις νέες δυνατότητες.

Ο συνολικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου υπολογίζεται σε περίπου δύο χρόνια. Ωστόσο, αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα μέσα στους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες από την έναρξη των εργασιών.

Αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού του gov.gr

Παράλληλα με τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων, προωθούνται σημαντικές αλλαγές και στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Αυτές έρχονται μέσω της αναβάθμισης του ψηφιακού βοηθού που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα του gov.gr.

Η αναβάθμιση αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Agentic AI) και στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Η αρχή αυτή σημαίνει ότι ένα στοιχείο ή δικαιολογητικό υποβάλλεται στο Δημόσιο μόνο μία φορά και έκτοτε τα στοιχεία αυτά παραμένουν διαθέσιμα, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή.

Με τη νέα του λειτουργία, ο ψηφιακός βοηθός θα μπορεί, με τη συναίνεση του πολίτη, να αναζητά και να συγκεντρώνει τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών. Σήμερα, η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τα απαραίτητα έγγραφα και τους αρμόδιους φορείς. Με τη νέα λειτουργία της, θα μπορεί να προτείνει την αυτόματη συγκέντρωσή τους, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο διεκπεραίωσης και τη γραφειοκρατία.

Προκλήσεις στην υιοθέτηση τεχνολογιών

Παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στις ψηφιακές υποδομές, στη συνδεσιμότητα και στις υπηρεσίες του Δημοσίου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται κυρίως στις απαιτήσεις που υπάρχουν για την ενσωμάτωση και χρήση των νέων συστημάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit