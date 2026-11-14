Χατζηδάκης: Το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

Δεν θα καταβληθεί εντός του 2026 το επίδομα των 500 ευρώ στους υπαλλήλους του δημοσίου, καθώς η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027. Αυτή τη διευκρίνιση έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews. Ο κ. Χατζηδάκης διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη επίσπευση της χορήγησης του επιδόματος.

Το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων και ο κυβερνητικός σχεδιασμός

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι επικοινώνησε με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του επιδόματος των 500 ευρώ. Από το υπουργείο έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει από το 2027, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν είχε υποθέσει ότι ισχύουν τα δημοσιεύματα για επίσπευση, αλλά προέβη σε έλεγχο για επιβεβαίωση.

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και ενεργειακή κρίση

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας στήριξη σε πολίτες και νοικοκυριά.

Η διαχείριση του φυσικού αερίου

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης. Η αβεβαιότητα παραμένει έντονη στην αγορά ενέργειας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το ζήτημα και το έχει θέσει στις προτεραιότητές της. Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ισχυρή στήριξη, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας τους, προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις της στις εκάστοτε συνθήκες.

Εξωτερική πολιτική και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να αποκρύψει σχετικά με τις διπλωματικές επαφές και τις σχετικές ενημερώσεις που έχουν γίνει.

Όπως σημείωσε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό την ενημέρωση των βουλευτών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την εις βάθος συζήτηση των δεδομένων.

Ενημερώσεις και γαλλική παρέμβαση

Μετά την ενημέρωση των βουλευτών, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών και κατεύθυνση του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε να ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη γαλλική διπλωματική παρέμβαση, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι η επίμαχη ρηματική διακοίνωση απευθύνθηκε από τη γαλλική πλευρά προς τις παρακείμενες χώρες. Συγκεκριμένα, η διακοίνωση αυτή αφορούσε την Τουρκία και την Αίγυπτο, όπως υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki