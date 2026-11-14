Επεκτείνεται έως 30 Νοεμβρίου η επιδότηση καυσίμων – Στα 40 λεπτά ανά λίτρο η ελάφρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Οι κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση αυτή διατηρεί σε ισχύ σημαντικές ελαφρύνσεις για τους καταναλωτές, με το πετρέλαιο θέρμανσης να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική ενίσχυση, φτάνοντας τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Η παράταση αφορά επίσης το diesel κίνησης, για το οποίο η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, καθώς και την αμόλυβδη βενζίνη, όπου η ενίσχυση ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Οι συγκεκριμένες ελαφρύνσεις προκύπτουν από τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και των πρόσθετων εκπτώσεων που χορηγούν οι εταιρείες διύλισης.

Η παράταση των επιδοτήσεων και οι συνολικές ελαφρύνσεις

Η απόφαση για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, ελήφθη με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει παρά τη μερική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Για την περίοδο από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου, το ύψος της κρατικής επιδότησης διατηρείται στο ίδιο επίπεδο που ίσχυε κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Με τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά για το diesel κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Το ύψος της κρατικής ενίσχυσης και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές οι εκπτώσεις, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, διαμορφώνουν τη συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, για το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, οι επιδοτήσεις των 20 και 10 λεπτών αντίστοιχα εφαρμόζονται από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και παρατείνονται έως το τέλος Νοεμβρίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση είχε διαμορφωθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τον Απρίλιο και τον Μάιο, στα 15 λεπτά τον Ιούνιο, στα 10 λεπτά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και στα 15 λεπτά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οι παρεμβάσεις της HELLENiQ Energy

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, η HELLENiQ Energy ανακοίνωσε επίσης την παράταση της ειδικής έκτακτης έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 30 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή διατηρεί σε ισχύ τις μειώσεις που εφαρμόζονται στην αγορά καυσίμων, με στόχο να περάσουν οι εκπτώσεις στις τιμές των δύο προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές.

Η έκπτωση αυτή χορηγείται από τη HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ Energy, προς όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η έκτακτη έκπτωση ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που με την προσθήκη του ΦΠΑ φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή της αντλίας. Παράλληλα, για το πετρέλαιο κίνησης, η έκτακτη έκπτωση διαμορφώνεται στα 4 λεπτά ανά λίτρο, που αντιστοιχεί σε μείωση 5 λεπτών ανά λίτρο στην τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της HELLENiQ Energy, η έκτακτη έκπτωση θα αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται, εξασφαλίζοντας διαφάνεια. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά, με την εταιρεία να δηλώνει ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ώστε οι μειώσεις να μεταφέρονται σε όλους τους καταναλωτές.

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο έχουν ένα εκτιμώμενο συνολικό κόστος που φτάνει τα 318 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1,49 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 950 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ τα 541 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων, όπως η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και η διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.

Ευρύτερο πακέτο στήριξης

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, το ευρύτερο πακέτο μέτρων που έχει ληφθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνει μια σειρά ενισχύσεων. Αυτές οι ενισχύσεις απευθύνονται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγικούς κλάδους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis