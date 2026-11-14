ΔΕΗ και Τέρνα πρωταγωνιστούν στα έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 4,7 GW

Νέο βήμα επιτάχυνσης καταγράφεται στην αγορά της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς δημοσιεύτηκε ο κατάλογος με τις επενδύσεις σε μπαταρίες που επιλέχθηκαν για υλοποίηση. Τα έργα αυτά, συνολικής ισχύος 4,7 GW, θα προχωρήσουν δίχως κρατική στήριξη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μεταξύ των πρωταγωνιστών βρίσκονται μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι όπως η ΔΕΗ και η Τέρνα Ενεργειακή, οι οποίοι έχουν εντάξει σημαντικά έργα στους σχετικούς καταλόγους.

Νέα εποχή στην αποθήκευση ενέργειας

Η αρχή στην αποθήκευση ενέργειας είχε γίνει ήδη νωρίτερα φέτος, με τις επιδοτούμενες μπαταρίες των τριών πρώτων διαγωνισμών, συνολικής ισχύος 900 MW, οι οποίες εγκαθίστανται σταδιακά. Ο επόμενος σταθμός αφορά την ανάπτυξη έργων με αμιγώς εμπορικά χαρακτηριστικά από τις επιχειρήσεις.

Αυτή ακριβώς την κατεύθυνση αφορά η νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις που δεν θα εξαρτώνται από κρατικές επιδοτήσεις, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Ο όγκος των αιτημάτων και οι πίνακες κατάταξης

Όπως ανακοινώθηκε, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο συνολικά 831 αιτήματα, με τη συνολική ισχύ τους να ανέρχεται στα 12.319 MW. Από αυτά τα αιτήματα, τα 221, ισχύος 10.521 MW, αφορούν τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

Παράλληλα, 610 αιτήματα, με ισχύ 1.798 MW, αφορούν τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. Οι πίνακες κατάταξης για τα έργα που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνουν σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος 6.366,88 MW, ενώ οι αντίστοιχοι πίνακες για το Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνουν σταθμούς συνολικής ισχύος 1.403,88 MW.

Συνολικά, στους πίνακες κατάταξης εντάσσονται έργα αποθήκευσης ισχύος 7.770,76 MW. Από αυτά τα έργα, θα δοθούν όροι σύνδεσης για συνολική ισχύ έως 4.700 MW, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον και την δυναμική της αγοράς.

Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων έργων

Ανάμεσα στις επιμέρους μεγάλες εταιρείες που κατάφεραν να εντάξουν έργα στους σχετικούς καταλόγους, η ΔΕΗ αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει πέντε μονάδες στις ζώνες απολιγνιτοποίησης, συνολικής ισχύος 425 MW, καθώς και μία μονάδα ισχύος 45 MW στη Μελίτη.

Άλλες σημαντικές εταιρείες που συμμετέχουν είναι η HELLENiQ Renewables με δύο έργα συνολικής ισχύος 50 MW, η Τέρνα Ενεργειακή με πέντε έργα συνολικής ισχύος 197,5 MW, και η εταιρεία Ρόκας με έξι έργα συνολικής ισχύος 220 MW. Επίσης, η Lightsource έχει δύο έργα με 80 MW, η Αέναος έξι έργα για 198 MW, και η ABO τρία έργα με 95 MW.

Πέρα από τους μεγάλους ομίλους, υπάρχει και μια πληθώρα μικρότερων επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να υλοποιήσουν τις μπαταρίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Ο στόχος του ΥΠΕΝ και τα οφέλη

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο απώτερος στόχος είναι η χώρα μας να αποκτήσει μια ισχύ αποθήκευσης της τάξης των 5-7 GW ως το 2028. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να μην χάνεται η περίσσεια ενέργειας που παράγουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των πράσινων πηγών.

Η εκτίμηση είναι ότι οι μπαταρίες θα συμβάλουν στην εξομάλυνση των τιμών ηλεκτρισμού, αυξάνοντάς τες σε ένα βαθμό τα μεσημέρια και μειώνοντάς τες τα απογεύματα, με το τελικό πρόσημο να είναι θετικό για τον καταναλωτή. Παράλληλα, οι μπαταρίες είναι σημαντικές και για τους πράσινους παραγωγούς, ιδίως των φωτοβολταϊκών, καθώς θα απομειωθούν οι αναγκαστικές περικοπές παραγωγής και οι αρνητικές τιμές χονδρικής που πλήττουν σφοδρά τα έσοδά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit