Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε data centers στην Ελλάδα με το ενδιαφέρον να αγγίζει τα 10 δισ.

Επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ σε νέα κέντρα δεδομένων (data centers) βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης για τον κλάδο. Το ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ψηφιακές υποδομές και το τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ. Αυτή η δυναμική οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και αποθήκευσης δεδομένων, παράγοντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα σε τροχιά ψηφιακού κόμβου

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών και Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA), έργα συνολικής ισχύος που κυμαίνεται από 40 έως 60 MW βρίσκονται είτε σε εξέλιξη είτε σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Ταυτόχρονα, τα ήδη ανακοινωμένα επενδυτικά σχέδια ανεβάζουν τη δυνητική ισχύ των data centers κοντά στα 200 MW. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν σημαντικά τις προοπτικές για την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν περιφερειακό ψηφιακό κόμβο, σε μια εποχή που το «κυνήγι» της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα.

Η ελληνική αγορά φιλοξενίας υποδομών δεδομένων, γνωστή ως colocation, παρουσιάζει πλέον ταχεία ανάπτυξη. Ενώ έως το 2023 η λειτουργούσα ισχύς της αγοράς αυτής ανερχόταν σε περίπου 6 έως 7 MW, σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 30 MW. Η GRDCA διευκρινίζει πως τα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα ανακοινωμένα σχέδια και οι αιτήσεις σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν αποτελούν ακόμα λειτουργούσα ισχύ.

Ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και οικονομική αξία

Το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον που αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ αφορά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, καλύπτει το ευρύτερο οικοσύστημα εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το ποσό δεν αντιστοιχεί σε επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά στο συνολικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τον κλάδο.

Η οικονομική επίδραση των επενδύσεων στα κέντρα δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με στοιχεία της IDC Research Services, τα οποία επικαλείται η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών και Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων, κάθε ευρώ που επενδύεται σε κέντρα δεδομένων δημιουργεί μια συνολική οικονομική αξία 8,23 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 2,45 ευρώ αντιστοιχούν στην άμεση επίδραση, τα 4,38 ευρώ στην έμμεση και τα 1,41 ευρώ στην επαγόμενη οικονομική δραστηριότητα.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση

Πέρα από την οικονομική αξία, οι επενδύσεις στον τομέα των data centers έχουν και πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση. Ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης διαμορφώνεται στο 7,5, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε άμεση θέση εργασίας που δημιουργείται στον κλάδο συνδέεται με τη δημιουργία 6,5 επιπλέον θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς. Αυτό αναδεικνύει την ευρύτερη επίδραση στην αγορά εργασίας.

Τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με την GRDCA, αποτυπώνουν τη σημαντική ζήτηση που δημιουργείται για διάφορους πόρους και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εξοπλισμό, υπηρεσίες μηχανικών, τεχνική υποστήριξη, καθώς και για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Παράλληλα, παρατηρείται ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και συντήρηση των σύγχρονων κέντρων δεδομένων.

Η πρόκληση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Μία από τις βασικές προκλήσεις για τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου των data centers στην Ελλάδα παραμένει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η GRDCA αναφέρει ότι τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 0,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες και τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Για παράδειγμα, παγκοσμίως, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers ανέρχεται στο 1,5% της συνολικής. Σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου η κατανάλωση από κέντρα δεδομένων φτάνει περίπου το 18% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit