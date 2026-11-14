Οι πληρωμές και οι φοροελαφρύνσεις μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά

Μπαράζ πληρωμών, αναδρομικών και φοροελαφρύνσεων φέρνει το επόμενο διάστημα για εκατομμύρια πολίτες το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Οι πρώτες καταβολές αναμένονται ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται ανάμεσα στους ωφελούμενους των παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πλέον μπαίνουν σε τροχιά εφαρμογής, με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Ενίσχυση για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευπαθείς ομάδες θα λάβουν έως τις 30 Νοεμβρίου την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 60% σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν δοθεί τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Στο επίκεντρο των πληρωμών βρίσκεται αυτό το ετήσιο επίδομα, το οποίο αποτελεί μέρος του πακέτου μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Αναδρομικά και φοροελαφρύνσεις για οικογένειες

Έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι αναδρομικές διαφορές του αυξημένου επιδόματος γέννησης. Αυτό αφορά το τέταρτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για όσους έχουν ήδη πληρωθεί.

Παράλληλα, πριν από την αλλαγή του έτους, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα δουν τις πρώτες φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτές θα αποτυπωθούν στη μηνιαία παρακράτηση που τους γίνεται, μέσω των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων Ιανουαρίου που προπληρώνονται τον Δεκέμβριο.

Μέτρα για αγρότες και επαγγελματίες

Οι φοροελαφρύνσεις επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες πολιτών. Τα αφορολόγητα 20.000 ευρώ για τους αγρότες, καθώς και οι μειώσεις στα τεκμήρια των επαγγελματιών, αφορούν ήδη στα εισοδήματα του 2026. Αυτές οι αλλαγές υπόσχονται σημαντικό όφελος για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Επόμενα βήματα και μελλοντικές παρεμβάσεις

Πέρα από τις άμεσες πληρωμές, προβλέπονται και μελλοντικές παρεμβάσεις. Η μείωση της εισφοράς ανεργίας των εργαζομένων ξεκινά την 1η Απριλίου 2027. Επιπλέον, το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο θα καταβληθεί, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Οι νέες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με τρεις βασικούς τρόπους: μέσω μειώσεων άμεσων ή έμμεσων φόρων, μέσω άμεσων παροχών και οικονομικών ενισχύσεων «στην τσέπη», αλλά και μέσω της επιβράβευσης μέσω του ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού προγράμματος για τη νέα γενιά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr