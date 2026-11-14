Ένα voucher με αναδρομική ισχύ, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, αναμένεται να δοθεί σε περίπου 190.000 πολίτες πριν από τα Χριστούγεννα. Η παροχή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Market Pass 2026, όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το νέο voucher και οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Μιχαηλίδου, θα διατεθούν voucher των 1.000 ευρώ, με αναδρομική ισχύ, σε 190.000 πολίτες. Αυτή η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) θα λάβουν επιπλέον 60 ευρώ μηνιαίως.

Το συγκεκριμένο voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε διάφορα καταστήματα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, αλλά και στις λαϊκές αγορές. Η υπουργός τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των νοικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Προϋποθέσεις για την αναδρομική ενίσχυση

Στο μέτρο της αναδρομικής ενίσχυσης εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει στην αίτησή τους την επιθυμία συμμετοχής στη δράση επισιτιστικής βοήθειας. Αυτή η δήλωση αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, στους δικαιούχους της αναδρομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται νοικοκυριά που απέκτησαν το δικαίωμα στο ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024. Για να λάβουν την ενίσχυση, αυτά τα νοικοκυριά θα πρέπει να είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας και να διατήρησαν την ιδιότητα του δικαιούχου χωρίς διακοπή. Η διατήρηση της ιδιότητας αυτής απαιτείται μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Ο υπολογισμός των αναδρομικών ποσών ξεκινά από την 1η Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, αυτά τα αναδρομικά μπορούν να φτάσουν τα 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ένταξη ατόμων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

Το πλαίσιο του Market Pass 2026 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ένταξης για άτομα ή νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αυτή η πρόβλεψη ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα άτομα ή νοικοκυριά δεν λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Πρόκειται για μια σημαντική επέκταση του προγράμματος, με στόχο την κάλυψη ευάλωτων ομάδων.

Για να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να εκδίδεται από τον οικείο δήμο, ώστε να τεκμηριώνεται με επίσημο τρόπο η ανάγκη κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών των ενδιαφερομένων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η μετεξέλιξη του Market Pass 2026

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε επίσης στον χαρακτήρα του Market Pass 2026 ως μετεξέλιξη του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας. Το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε τη διανομή τροφίμων και άλλων βασικών ειδών σε κουτιά, τα οποία παραλάμβαναν κάθε μήνα οι δικαιούχοι του ΕΕΕ. Αυτές οι διανομές ήταν γνωστές ως διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής της βοήθειας, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Με το νέο σύστημα, μπαίνει τέλος στις ουρές για την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, καθώς και στον στιγματισμό που ενδεχομένως συνόδευε αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, παρέχεται ελευθερία επιλογής των προϊόντων και των καταστημάτων από κάθε οικογένεια, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και σεβασμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis