Παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση, βαρύ το οικονομικό αποτύπωμα

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα της Microsoft, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένο μπλακ άουτ σε κρίσιμες υπηρεσίες της, οδεύει προς πλήρη επίλυση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί, με τους τεχνικούς να εργάζονται για την πλήρη επαναφορά των συστημάτων σε όλες τις περιοχές και για όλους τους πελάτες. Παρά την επίλυση, οι αλυσιδωτές αναταράξεις σε επιχειρήσεις, αγορές και δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως συνεχίζουν να υφίστανται, με τον οικονομικό απολογισμό των ζημιών να προκαλεί ίλιγγο.

Η πορεία της αποκατάστασης των υπηρεσιών

Η Microsoft γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έθεσε εκτός λειτουργίας βασικές υπηρεσίες της, έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν ήταν το Outlook, το Teams και το Copilot, προκαλώντας εκτεταμένη δυσλειτουργία σε εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο.

Οι τεχνικοί της εταιρείας επικεντρώνονται τώρα στην πλήρη επαναφορά των συστημάτων για τις εναπομείνασες περιοχές και τους υπόλοιπους πελάτες, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία. Η αποκατάσταση των υπηρεσιών πραγματοποιείται σταδιακά, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει τη σταθερότητα σε κάθε στάδιο, μια διαδικασία που, αν και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, συνέβαλε στην εξασφάλιση μιας σταθερής επαναφοράς.

Η επίσημη εξήγηση της Microsoft

Ο τεχνολογικός κολοσσός θέλησε να καθησυχάσει τους χρήστες σχετικά με την αιτία του προβλήματος, δηλώνοντας ρητά ότι επρόκειτο για τεχνικό ζήτημα και όχι για κυβερνοεπίθεση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τόνισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια ή με agents τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου. Αυτό το ζήτημα ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από μια πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο. Η Microsoft δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα αίτια της πρωτοφανούς κατάρρευσης, προσθέτοντας πως θα δημοσιεύσει μια πλήρη αναφορά μετά το περιστατικό, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχός της. Η εταιρεία εξέφρασε επίσης τη βαθιά της λύπη για τη διακοπή που προκάλεσε στους πελάτες και τους συνεργάτες της, αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη που της δείχνουν.

Το βαρύ οικονομικό αποτύπωμα

Παρά την επίλυση του τεχνικού ζητήματος, οι αλυσιδωτές αναταράξεις σε επιχειρήσεις, αγορές και δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως συνεχίζουν να υφίστανται. Ο οικονομικός απολογισμός των ζημιών που προκλήθηκαν από την παγκόσμια διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft προκαλεί ίλιγγο, αναδεικνύοντας την έντονη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών παρόχων.

Η παρατεταμένη δυσλειτουργία των υπηρεσιών, όπως το Outlook, το Teams και το Copilot, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις επικοινωνίες και επιβράδυνε συναλλαγές και διοικητικές εργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σε λειτουργία τα βασικά τους συστήματα, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των ψηφιακών υποδομών.

Επιστροφή σε παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας

Η παγκόσμια διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft ανάγκασε τράπεζες, χρηματιστήρια και επιχειρήσεις διεθνώς να επιστρατεύσουν παραδοσιακά μέσα για τις επικοινωνίες και τις συναλλαγές τους. Σε μια εποχή που κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακές συναλλαγές, η δυσλειτουργία των σύγχρονων εργαλείων οδήγησε σε μια αναγκαστική «επιστροφή στο παρελθόν».

Χρηματοπιστωτικές εταιρείες βρέθηκαν να αξιοποιούν ακόμη και παλιά μηχανήματα φαξ, τα οποία αποδείχθηκαν πολύτιμα για τη διατήρηση της λειτουργίας τους. Εκτός από τα φαξ, επιχειρήσεις και οργανισμοί χρησιμοποίησαν εκτενώς τηλέφωνα, καθώς και τη μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχεια των εργασιών τους και να καλύψουν τα κενά που δημιούργησε η έλλειψη πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Παραδείγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων αποτέλεσε η Euronext, ο ευρωπαϊκός όμιλος που διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, το Όσλο, την Αθήνα και το Μιλάνο. Καθώς η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιμετώπιζε προβλήματα, ο όμιλος κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την επικοινωνία τους.

Εκπρόσωπος της Euronext δήλωσε ότι είχαν ληφθεί μέτρα ώστε το προσωπικό να μπορεί να διαχειριστεί τον αυξημένο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η εταιρεία πραγματοποιούσε ελέγχους ταυτοποίησης όσων καλούσαν, προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και η ακεραιότητα των διαδικασιών. Στη Βρετανία, η ασφαλιστική εταιρεία Aviva βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακριβώς την ημέρα που ανακοίνωνε τα οικονομικά της αποτελέσματα, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας των ψηφιακών μέσων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos