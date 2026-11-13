Πτωτικές τάσεις στη Wall Street: Αντέχει η Microsoft, πιέσεις στην Nvidia

Με πτωτικές τάσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street στην εξέλιξη της συνεδρίασης, παρά το ανοδικό άνοιγμα που σημειώθηκε στην έναρξη των συναλλαγών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη Microsoft και την Nvidia, με την πρώτη να εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή παρά ένα πρόσφατο διεθνές μπλακάουτ, ενώ η δεύτερη συνεχίζει να βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση.

Η πορεία των δεικτών στη Wall Street

Στην έναρξη της συνεδρίασης, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ενίσχυση. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 193,6 μονάδες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,37%, φτάνοντας τις 52.490,68 μονάδες. Αντίστοιχα, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 24,5 μονάδων ή 0,32%, διαμορφούμενος στις 7.616,85 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite εμφάνισε κέρδη 41,9 μονάδων, ήτοι 0,17%, φτάνοντας τις 25.408 μονάδες. Η άνοδος αυτή ήταν πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους βασικούς δείκτες. Ωστόσο, η αρχική αυτή ανοδική πορεία ανατράπηκε στη συνέχεια της συνεδρίασης, με τους δείκτες να κινούνται πλέον με πτωτικές τάσεις.

Η αντοχή της Microsoft παρά το παγκόσμιο μπλακάουτ

Το διεθνές μπλακάουτ που προκλήθηκε από προβλήματα στα λογισμικά της Microsoft δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη μετοχή της εταιρείας. Παρά την εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, η μετοχή της Microsoft σημειώνει οριακή πτώση, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις αγορές. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια αποκατάστασης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στους διακομιστές της.

Τα προβλήματα αυτά προκάλεσαν εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας Outlook, καθιστώντας την πρόσβαση αδύνατη τόσο μέσω εφαρμογής όσο και μέσω προγράμματος περιήγησης. Η διακοπή επηρέασε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε διεθνές επίπεδο. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ασιατικής εργάσιμης ημένας και επεκτάθηκε έως τις πρωινές ώρες στην Ευρώπη, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι έντονες πιέσεις στη μετοχή της Nvidia

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Nvidia, η οποία δέχεται έντονες πιέσεις. Παρόλο που στις προσυνεδριακές συναλλαγές εμφάνισε άνοδο περίπου 2,8%, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των σημαντικών απωλειών των προηγούμενων ημερών που είχαν φτάσει στο 4%, η μετοχή της συνεχίζει να υποχωρεί. Τώρα, η πτώση της βρίσκεται στο όριο του 4%.

Η μετοχή του κολοσσού των ημιαγωγών έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Την προσωρινή ηγεσία της εταιρείας έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες. Αναλυτές που μίλησαν στο CNBC εκτίμησαν ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση έως και 20% στη μετοχή της Nvidia.

Η χθεσινή κατάρρευση της μετοχής, που οδήγησε στις συνεχιζόμενες πιέσεις, συνδέεται με την αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η αποχώρηση αυτή έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική του ζωή και μια φερόμενη σχέση του με γυναίκα, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Με πληροφορίες από: Newsit