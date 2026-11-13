Ο Γιάννης Στουρνάρας παρουσιάζει την ελληνική οικονομική ανάκαμψη σε συνέδριο στην Αργεντινή

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο 2026 Money and Banking Conference, το οποίο διοργανώνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA) στο Μπουένος Άιρες. Η πρόσκληση αυτή, που αφορά τις εργασίες που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2026, αποτελεί μια σαφή επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής πορείας οικονομικής ανάκαμψης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Στουρνάρας θα παρουσιάσει την εμπειρία της Ελλάδας, η οποία θεωρείται πλέον παράδειγμα για άλλες οικονομίες που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα οικονομικής μετάβασης

Η πρόσκληση που απευθύνθηκε στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, καταδεικνύει ότι η εμπειρία της χώρας μας στην οικονομική ανάκαμψη αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άλλες οικονομίες που βρίσκονται σε φάση μετασχηματισμού και αναζητούν επιτυχημένα μοντέλα.

Η σημασία της ελληνικής συμμετοχής ενισχύεται από το γεγονός ότι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αργεντινή επιχειρεί μια μεγάλη προσπάθεια οικονομικής μετάβασης. Η διοργανώτρια χώρα αναζητά ενεργά διδάγματα και πρακτικές λύσεις από τη διεθνή εμπειρία, καθιστώντας την ελληνική περίπτωση ιδιαίτερα επίκαιρη και χρήσιμη.

Η Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή, από τη βαθιά δημοσιονομική και οικονομική κρίση, κατάφερε να φτάσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική εξυγίανση και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Η πορεία αυτή την καθιστά πλέον σημείο αναφοράς για τη διεθνή συζήτηση γύρω από τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης οικονομικής μετάβασης.

Το διεθνές συνέδριο και η θεματολογία του

Το διεθνές συνέδριο 2026 Money and Banking Conference θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2026, στην πόλη του Μπουένος Άιρες. Η διοργάνωση ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA), η οποία φιλοξενεί αυτή τη σημαντική συνάντηση κορυφαίων οικονομικών παραγόντων.

Το κεντρικό θέμα των εργασιών του συνεδρίου είναι «Growth, Productivity and Inflation», δηλαδή «Ανάπτυξη, Παραγωγικότητα και Πληθωρισμός». Αυτή η θεματολογία αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και τους προβληματισμούς που απασχολούν την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες από διάφορες χώρες, διακεκριμένοι οικονομολόγοι με διεθνή αναγνώριση, καθώς και εκπρόσωποι της διεθνούς οικονομικής κοινότητας, συμβάλλοντας σε έναν πλούσιο και ουσιαστικό διάλογο.

Η ενεργός συμμετοχή του Γιάννη Στουρνάρα

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, θα έχει ενεργό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου. Η συμμετοχή του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συμμετάσχει σε δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων, θα έχει την ευκαιρία να αναλύσει και να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία οικονομικής ανάκαμψης.

Η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποκτά πρόσθετη βαρύτητα από το γεγονός ότι στο ίδιο συνέδριο συμμετέχουν και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς οικονομικής σκηνής. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής φωνής σε ένα τόσο κρίσιμο διεθνές φόρουμ.

Κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς οικονομίας

Μεταξύ των διακεκριμένων συμμετεχόντων στο συνέδριο συγκαταλέγεται ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of St. Louis, Αλμπέρτο Μουσάλεμ. Η παρουσία του υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σημαντικών θεσμικών παραγόντων.

Επίσης, στο συνέδριο θα συμμετάσχει ο Φιλίπ Αγκιόν, ο οποίος είναι καθηγητής στο Collège de France και έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για το έτος 2025. Η παρουσία ενός βραβευμένου με Νόμπελ οικονομολόγου προσδίδει κύρος και επιστημονική εμβάθυνση στις εργασίες του συνεδρίου.

Οι κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες, οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι της διεθνούς οικονομικής κοινότητας που θα παρευρεθούν, καθιστούν το συνέδριο ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμια οικονομικά ζητήματα.

Ολοκλήρωση με ομιλία του προέδρου της Αργεντινής

Οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου 2026 Money and Banking Conference θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Την τελευταία ημέρα των εργασιών, την ομιλία λήξης θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι.

Η ομιλία του Προέδρου της διοργανώτριας χώρας σηματοδοτεί την επίσημη λήξη του συνεδρίου και υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Αργεντινή στην ανταλλαγή οικονομικών εμπειριών και στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων για την οικονομική της μετάβαση.

Με πληροφορίες από: Newsit