Η επιχειρηματική στρατηγική του Τζέρι Καρντινάλε και η οικονομική πορεία της Μίλαν

Ο Τζέρι Καρντινάλε, ιδρυτής της RedBird Capital Partners, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή επιχειρηματική προσέγγιση στον αθλητισμό, με επίκεντρο την παρουσία του στο Μιλάνο. Η πόλη αυτή, γνωστή για τον συνδυασμό ποδοσφαίρου και επιχειρήσεων, αποτελεί ένα περιβάλλον που ο Καρντινάλε γνωρίζει πλέον αρκετά καλά. Η εξαγορά της Μίλαν από τη RedBird, τον Αύγουστο του 2022, με αποτίμηση της συναλλαγής περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όρισε την είσοδο του επιχειρηματία σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά brands.

Η επένδυση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας μακράς προετοιμασίας και προσωπικής σύνδεσης του Καρντινάλε με την Ιταλία, ενώ η Μίλαν έχει ήδη αρχίσει να καταγράφει σημαντικά θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τα έσοδά της και παρουσιάζοντας κέρδη για τρίτη συνεχή σεζόν.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Τζέρι Καρντινάλε

Ο Τζέρι Καρντινάλε δεν είναι ένας τυπικός Αμερικανός επενδυτής που ανακάλυψε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ως Ιταλοαμερικανός, με οικογενειακές ρίζες στην Αμπρούτσο, στην περιοχή της Νάπολης και στη Σικελία, έχει δηλώσει ότι αισθάνεται πως διαθέτει μια ιδιαίτερα ευρωπαϊκή ευαισθησία. Αυτή η σύνδεση με την Ιταλία δεν ξεκίνησε από την επενδυτική συμφωνία του 2022, αλλά είχε τις ρίζες της στην εφηβεία του, όταν βρέθηκε στη χώρα το 1982, τη χρονιά που η εθνική ομάδα κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν από την εξαγορά της Μίλαν, ο Καρντινάλε είχε μελετήσει για πέντε χρόνια περισσότερους από 200 ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην «Corriere della Sera» το 2023. Αυτή η ενδελεχής προετοιμασία υπογραμμίζει τη βαθιά του κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά ο αθλητισμός, ένα πεδίο στο οποίο η RedBird Capital Partners έχει ήδη σημαντική παρουσία.

Η RedBird Capital Partners και οι επενδύσεις της

Η RedBird Capital Partners, που ιδρύθηκε το 2014, αποτελεί έναν ισχυρό παίκτη στον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, διαχειριζόμενη σήμερα κεφάλαια άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από την επένδυση στη Μίλαν, η εταιρεία είχε ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία σε άλλους μεγάλους οργανισμούς.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Μπόστον Ρεντ Σοξ του MLB, καθώς και η Λίβερπουλ, μέσω της Fenway Sports Group. Η εξαγορά της Μίλαν, ωστόσο, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επένδυσή της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ως ιδιοκτήτρια συλλόγου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιταλικό σύλλογο υπό την καθοδήγηση του Καρντινάλε.

Η οικονομική ανάκαμψη της Μίλαν

Η οικονομική πορεία της Μίλαν από την εξαγορά της από τη RedBird προσφέρει ένα πρώτο μέτρο της αλλαγής κλίμακας που έχει επιτευχθεί. Για τη σεζόν 2024-25, η Μίλαν ανακοίνωσε έσοδα ύψους 494,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η αύξηση αποτελεί σημαντικό δείκτη της επιτυχημένης διαχείρισης του συλλόγου.

Επιπλέον, η Μίλαν κατέγραψε για τρίτη διαδοχική σεζόν θετικό αποτέλεσμα, με καθαρά κέρδη που ανήλθαν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των εμπορικών εσόδων και των χορηγιών αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος αυτής της θετικής οικονομικής πορείας, ενισχύοντας τη θέση του συλλόγου στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή.

Το όραμα για τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία

Η στρατηγική του Τζέρι Καρντινάλε για την περαιτέρω αξιοποίηση του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας στο Μιλάνο γίνεται εμφανής μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις. Η δημιουργία της Milan Sports & Entertainment αποτελεί ένα από τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του συλλόγου πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Η πρόσληψη του Μπρετ Γιόρμακ αποκαλύπτει επίσης τις προθέσεις του Καρντινάλε να ενισχύσει την εμπορική και ψυχαγωγική διάσταση της Μίλαν. Το Μιλάνο, ως μητρόπολη της μόδας και της βιομηχανίας, προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη οργανισμών με ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα, όπως η Μίλαν και η Ίντερ, οι οποίες δεν είναι απλώς ιστορικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, αλλά και οργανισμοί με διεθνή ταυτότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko