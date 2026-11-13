Η εφαρμογή PPC blue ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες στην Ελλάδα

Περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες στην Ελλάδα αριθμεί πλέον το PPC blue app, καταγράφοντας ένα νέο ορόσημο για τη ΔΕΗ blue και την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Η εφαρμογή αποτελεί βασικό ψηφιακό σημείο επαφής για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μια σειρά λειτουργιών που διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια τους. Η αύξηση των χρηστών της εφαρμογής έρχεται παράλληλα με τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της ΔΕΗ blue σε όλη την Ελλάδα.

Συνεχής διεύρυνση του δικτύου φόρτισης

Το δίκτυο της ΔΕΗ blue έχει ξεπεράσει πλέον τα 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης, τα οποία βρίσκονται σε περισσότερες από 1.000 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή η επέκταση διευκολύνει όλο και περισσότερους οδηγούς να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις καθημερινές τους μετακινήσεις, καθώς και στα ταξίδια τους. Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα.

Η παρουσία του δικτύου εκτείνεται σε αστικά κέντρα, βασικούς οδικούς άξονες και δημοφιλείς προορισμούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των οδηγών. Η συνεχής επέκταση του δικτύου δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εφαρμογής, ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε κάθε στάδιο της μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα.

Λειτουργίες και προνόμια της εφαρμογής PPC blue

Μέσα από το PPC blue app, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης με ευκολία. Επιπλέον, μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των φορτιστών και να πραγματοποιούν κράτηση σε ταχυφορτιστές τύπου DC και HPDC. Η εφαρμογή προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι το PPC blue Trips, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν μεγαλύτερες διαδρομές. Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι οδηγοί μπορούν να οργανώνουν εκ των προτέρων τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης, εξασφαλίζοντας έτσι μια απρόσκοπτη μετακίνηση. Η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο «κόσμο προνομίων» για τους εγγεγραμμένους πελάτες της.

Αυτά τα προνόμια περιλαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αποκλειστικές υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται ειδικά στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγγραφή στην εφαρμογή είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται εύκολα, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε όλες τις παροχές.

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης

Η ΔΕΗ blue διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 750 σημεία ταχυφόρτισης DC και HPDC. Αυτά τα σημεία είναι στρατηγικά τοποθετημένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των οδηγών τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Επιπλέον, το δίκτυο της ΔΕΗ blue περιλαμβάνει 52 ΔΕΗ blue Hubs, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες γρήγορης φόρτισης. Η ανάπτυξη του PPC blue app, σε συνδυασμό με τη συνεχή επέκταση του δικτύου δημόσιας φόρτισης, ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε κάθε στάδιο της μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της διαδρομής, την εύρεση φορτιστή και τη φόρτιση στον προορισμό.

Ψηφιακό σημείο επαφής και διευκόλυνση χρήσης

Η εφαρμογή PPC blue λειτουργεί ως το βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των οδηγών με το οικοσύστημα της ΔΕΗ blue. Μέσω αυτής, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες φόρτισης, καθώς και στο ιστορικό των συνεδριών και των συναλλαγών τους. Η εφαρμογή παρέχει επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα προνόμια και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν τη χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Η συνολική προσέγγιση της ΔΕΗ blue, που συνδυάζει την τεχνολογία της εφαρμογής με την εκτεταμένη υποδομή φόρτισης, στοχεύει στην απλοποίηση και τη βελτίωση της εμπειρίας των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

Επένδυση της Sunlight Group στο Κιλκίς

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, η Sunlight Group πραγματοποίησε στρατηγική επένδυση ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ στο Κιλκίς. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki