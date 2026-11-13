Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας στις 6 Δεκεμβρίου – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις

Σε πανελλαδική σύσκεψη προχωρούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Η σύσκεψη έχει οριστεί για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας και ο κύριος στόχος της είναι ο συντονισμός των επόμενων κινητοποιήσεων, καθώς και η διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα. Η Επιτροπή γνωστοποίησε, επίσης, τη συμμετοχή της στην πανελλαδική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την 25η Νοεμβρίου.

Η απόφαση και τα προβλήματα που εξετάστηκαν

Η απόφαση για την πανελλαδική σύσκεψη ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα Μάλγαρα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εξετάστηκαν διεξοδικά τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο. Αυτή η επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, καθώς και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις των παραγωγών.

Το αυξημένο κόστος και οι τιμές των προϊόντων

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων τονίζει ότι οι τιμές πώλησης των βασικών αγροτικών προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις περυσινές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, αρκετά προϊόντα διατίθενται στην αγορά ακόμη και κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τους αγρότες.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα σε υψηλές τιμές, δημιουργώντας ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή. Ένα μέρος της αύξησης του κόστους παραγωγής αποδίδεται από την Επιτροπή στις πολεμικές συγκρούσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.

Καθυστερήσεις σε πληρωμές και αποζημιώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εκκρεμότητες που αφορούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Αυτές οι εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Επιτροπή, εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή ακόμη και της βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. Οι εκπρόσωποι των αγροτών κάνουν λόγο για γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών, οι οποίες αφορούν τόσο το τρέχον έτος όσο και προηγούμενα.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ζημιές στην παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο είτε παραμένουν χωρίς αποζημίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε καλύπτονται με μεγάλη καθυστέρηση και με ποσά που θεωρούνται ανεπαρκή για την κάλυψη των πραγματικών απωλειών.

Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και η κριτική για τους πόρους

Για τους κτηνοτρόφους, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καταγγέλλει ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η ανασύσταση των κοπαδιών, παρά τις σχετικές υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο να παραμένουν χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, διατυπώνονται αιτιάσεις για τη μη εφαρμογή εμβολιασμού.

Η Επιτροπή ασκεί παράλληλα κριτική στην κατανομή των δημόσιων πόρων. Υποστηρίζει ότι διατίθενται δισεκατομμύρια ευρώ για την εμπλοκή της χώρας σε συγκρούσεις, ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη δημοσιονομική δυνατότητα για την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών. Καταγγέλλει επίσης ότι από αυτή την κατάσταση επωφελείται ένας περιορισμένος αριθμός επιχειρηματιών, σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών.

Τα επόμενα βήματα των αγροτών

Στην επερχόμενη πανελλαδική σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου, θα συζητηθούν αναλυτικά όλα τα αιτήματα των παραγωγών. Στόχος είναι να αποφασιστούν τα επόμενα συντονισμένα βήματα των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με συμπληρωματική ενημέρωση που διαβιβάστηκε μαζί με την ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι των αγροτών προτίθενται να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματά τους και τις διεκδικήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki