Από την Nvidia στις αυτοκινητοβιομηχανίες: Υποθέσεις κατασκοπείας και σκανδάλων κλονίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο

Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και την οικογένειά του. Την ίδια ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, έπειτα από αναφορές ότι ο Χουάνγκ είχε γίνει στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Χθες, ανακοινώθηκε η παραίτησή του από τη θέση του.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia

Η παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης από τον Τζένσεν Χουάνγκ στις 8 Νοεμβρίου 2026 έγινε μέσω μηνύματος προς το προσωπικό της Nvidia, όπου εξέφρασε τη συγγνώμη του προς τη σύζυγο και την οικογένειά του. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε στην ανακοίνωση ανεξάρτητης έρευνας, καθώς υπήρξαν αναφορές που υποδείκνυαν ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia είχε αποτελέσει στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι καταγγελίες που τέθηκαν υπό διερεύνηση αφορούν την Άλις Χουάνγκ, μια Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και τη φερόμενη συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου. Η Nvidia, από την πλευρά της, δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή πως τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει αναγνωρίσει τη σχέση, ενώ η κατασκοπική διάσταση της υπόθεσης παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Ιστορικό υπόβαθρο στον κλάδο του αυτοκινήτου

Για τον κόσμο του αυτοκινήτου, πάντως, η συζήτηση γύρω από ζητήματα κατασκοπείας και σκανδάλων έχει πολύ παλιές ρίζες. Η ιστορία του κλάδου περιλαμβάνει πληθώρα αποδεδειγμένων κλοπών τεχνογνωσίας, μεγάλους εταιρικούς συμβιβασμούς, περιπτώσεις παράνομων παροχών με σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά και ανθρώπους που βαφτίστηκαν κατάσκοποι ενώ ήταν αθώοι.

Πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες ωστόσο έχουν ως κοινό φόντο την αξία της πληροφορίας και τη δύναμη που αποκτά εκείνος που την ελέγχει. Από τους ιδιωτικούς ντετέκτιβ μέχρι τις «μεταγραφές» του αεροδρομίου, η αξία της πληροφορίας έχει οδηγήσει σε σημαντικές αναταράξεις και δικαστικές διαμάχες.

Η υπόθεση Ραλφ Νέιντερ και General Motors

Μία από τις πρώτες στάσεις σε αυτό το ιστορικό ταξίδι μας φέρνει στην Αμερική της δεκαετίας του ’60. Ο Ραλφ Νέιντερ, ένας δικηγόρος που επέμενε να μιλά για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, είχε γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός για την General Motors. Το βιβλίο του, με τίτλο «Unsafe at Any Speed», το οποίο κυκλοφόρησε το 1965, επέκρινε έντονα την αυτοκινητοβιομηχανία και έβαζε στο στόχαστρο συγκεκριμένα το μοντέλο Chevrolet Corvair.

Ως απάντηση, η GM ανέθεσε έρευνα για την προσωπική ζωή του Νέιντερ, μέσω δικηγόρου και ιδιωτικών ερευνητών, με σκοπό να αναζητήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να τον απαξιώσουν. Οι παρακολουθήσεις έφτασαν μέχρι και το κτίριο της αμερικανικής Γερουσίας. Ο Νέιντερ κατήγγειλε ακόμη και απόπειρες ερωτικής παγίδευσης με γυναίκες που τον προσέγγιζαν, καταγγελία την οποία η GM αρνήθηκε κατηγορηματικά. Στις 22 Μαρτίου 1966, ο πρόεδρος της εταιρείας, James Roche, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη. Το 1970, η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 425.000 δολαρίων, χωρίς ωστόσο η GM να παραδεχθεί παρανομία. Η επιχείρηση απαξίωσης τελικά γύρισε μπούμερανγκ, καθώς ο άνθρωπος που ήθελαν να αποδυναμώσουν απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή και χρήματα για να συνεχίσει τον έλεγχο της βιομηχανίας.

Η διαμάχη Shadow–Arrows στα βρετανικά δικαστήρια

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα σχέδια αγωνιστικών αυτοκινήτων είχαν αρχίσει επίσης να αλλάζουν χέρια με αθέμιτους τρόπους. Το 1978, η σύγκρουση μεταξύ των ομάδων Shadow και Arrows έφτασε στα βρετανικά δικαστήρια. Η υπόθεση αφορούσε ανθρώπους που είχαν αποχωρήσει από την ομάδα Shadow και δημιούργησαν τη νέα ομάδα Arrows.

Όπως έκρινε το δικαστήριο, οι δημιουργοί της νέας ομάδας χρησιμοποίησαν την πνευματική ιδιοκτησία της Shadow, οδηγώντας σε μια δικαστική διαμάχη που ανέδειξε τη σημασία της προστασίας της τεχνογνωσίας και των εταιρικών μυστικών στον ανταγωνιστικό χώρο των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta