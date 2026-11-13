Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επεκτείνει τις δραστηριότητές του με νέο mega project στο Μαϊάμι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, ξεκινά ένα νέο μεγάλο εγχείρημα εκτός των γηπέδων του τένις. Ο Σέρβος αθλητής επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από τα κορτ, με τον επόμενο προορισμό του να είναι το Μαϊάμι. Εκεί, θα αναπτύξει ένα φιλόδοξο project που φέρει την υπογραφή του.

Συνεργασία με τον όμιλο Aman και το νέο brand ATMA

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεργάστηκε με τον γνωστό όμιλο Aman Group για τη δημιουργία ενός νέου πολυτελούς brand φιλοξενίας. Το όνομα αυτού του brand είναι ATMA και θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς. Οι βασικοί πυλώνες της ATMA είναι η μακροζωία, η υψηλού επιπέδου διατροφή και η αποκατάσταση του οργανισμού.

Η συνεργασία του Τζόκοβιτς με το brand Aman ξεκίνησε το 2024, όταν ανέλαβε τον ρόλο του παγκόσμιου συνεργάτη στον τομέα της ευεξίας. Μέσω αυτής της σύμπραξης, ο κορυφαίος τενίστας συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση του οράματος της ATMA.

Ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης στο Μαϊάμι

Το πρώτο κτίριο που θα στεγάσει αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα θα είναι ένας εντυπωσιακός ουρανοξύστης. Το ύψος του θα φτάνει περίπου τα 320 μέτρα, καθιστώντας τον ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στην περιοχή. Η τοποθεσία του έχει επιλεγεί προσεκτικά, καθώς θα βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα.

Ο ουρανοξύστης θα ανεγερθεί στην πολυτελή περιοχή Μπρίκελ του Μαϊάμι. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας υπογραμμίζει τον χαρακτήρα πολυτέλειας και υψηλών προδιαγραφών που θα έχει το νέο συγκρότημα, προσφέροντας παράλληλα πανοραμική θέα.

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και ευεξίας

Το νέο συγκρότημα θα διαθέτει πληθώρα εγκαταστάσεων που στοχεύουν στην ευεξία και τον αθλητισμό. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται κλειστά γήπεδα τένις και πάντελ. Αυτά τα γήπεδα θα προσφέρουν πανοραμική θέα στον κόλπο Μπισκέιν, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν το τοπίο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Εκτός από τα γήπεδα, το συγκρότημα θα διαθέτει και μια μαρίνα, ενισχύοντας τις επιλογές αναψυχής. Ένα εντυπωσιακό κέντρο σπα και ευεξίας, με έκταση περίπου 11.500 τετραγωνικών μέτρων, θα προσφέρει υπηρεσίες χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Χάρη στα κλειστά γήπεδα, οι αθλητικές δραστηριότητες θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Μαϊάμι.

Προγράμματα μακροζωίας και αποκατάστασης

Πέρα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας. Θα υπάρχουν ιδιωτικά και ομαδικά στούντιο προπόνησης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για γυμναστική. Ένα ιατρικό κέντρο ευεξίας θα συμπληρώνει τις παροχές, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Επιπλέον, το project θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αφιερωμένες στην αναγέννηση και την αποκατάσταση του σώματος. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναλάβει προσωπικά τη δημιουργία προγραμμάτων σε κρίσιμους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν τη μακροζωία, τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση και τα αθλήματα ρακέτας, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία του για την ολιστική ευεξία.

Η φιλοσοφία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος θρύλος του αθλητισμού, Νόβακ Τζόκοβιτς, έχει εκφράσει τη φιλοσοφία του σχετικά με την ισορροπία και την επιτυχία, η οποία αποτελεί τη βάση για το νέο του εγχείρημα. «Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω μάθει ότι τα πραγματικά αποτελέσματα βασίζονται στην ισορροπία», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Τζόκοβιτς, η προπόνηση, η αποκατάσταση, η διατροφή και η ψυχική ευεξία πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά. Αυτός ο συνδυασμός είναι απαραίτητος, όπως τονίζει, «ώστε να υποστηρίζουν τη μακροζωία και τη διαρκή επιτυχία». Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται πλήρως στις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που θα προσφέρει το νέο πολυτελές brand ATMA.

Με πληροφορίες από: Athletiko