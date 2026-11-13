Η Κίνα πρωτοπορεί στο delivery με drones και την οικονομία χαμηλού υψομέτρου

Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο προηγμένες αγορές στον κόσμο όσον αφορά την εμπορική εφοδιαστική αλυσία με drones. Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζεται από μια τεράστια παραγωγική βάση και την κυβερνητική υποστήριξη για την λεγόμενη οικονομία χαμηλού υψομέτρου. Η χώρα πρωτοπορεί στον τομέα αυτό, ειδικότερα στο delivery φαγητού, τροφίμων και μικροαντικειμένων, αναπτύσσοντας ταχύτατα δίκτυα παράδοσης.

Η ανάπτυξη της οικονομίας χαμηλού υψομέτρου στην Κίνα

Ο όρος «οικονομία χαμηλού υψομέτρου» αναφέρεται σε όλες τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εναέριο χώρο έως ύψος περίπου 1.000 μέτρων. Μέχρι σήμερα, λίγες χώρες έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε αυτόν τον τομέα, με την Κίνα να αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο.

Η κυβερνητική υποστήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυτής της οικονομίας, επιτρέποντας την ταχεία εξέλιξη και ενσωμάτωση των drones σε διάφορες εμπορικές εφαρμογές. Η τεράστια παραγωγική βάση της χώρας συμβάλλει επίσης στην ευρεία διαθεσιμότητα και την τεχνολογική πρόοδο των συστημάτων drones.

Άλματα στις παραδόσεις με drones

Η Κίνα έχει σημειώσει σημαντικά άλματα στον τομέα του delivery με drones, εστιάζοντας κυρίως στη διανομή φαγητού, τροφίμων και μικροαντικειμένων. Τα δίκτυα παράδοσης αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι προβλέψεις για την αγορά διανομής τροφίμων και ειδών παντοπωλείου στην Κίνα είναι εντυπωσιακές. Αναμένεται να φτάσει τα 5,2 τρισεκατομμύρια κινεζικά γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 700 δισεκατομμύρια ευρώ, έως το έτος 2030. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει το μέγεθος και τη δυναμική της αγοράς.

Το ανταγωνιστικό τοπίο και οι μεγάλοι παίκτες

Ο ανταγωνισμός στην αγορά των παραδόσεων με drones μετατοπίζεται πλέον προς πλατφόρμες που έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την υψηλής συχνότητας καταναλωτική ζήτηση με πυκνά τοπικά δίκτυα εκπλήρωσης παραγγελιών. Αυτή η εξέλιξη αναδιαμορφώνει το ανταγωνιστικό τοπίο για τις εταιρείες τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Σε ένα επίπεδο εμπορικής ανάπτυξης που είναι σπάνιο στις περισσότερες χώρες, μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης, όπως η Meituan, έχουν ήδη δημιουργήσει τακτικές διαδρομές για εκατοντάδες χιλιάδες ρίψεις. Αυτές οι διαδρομές καλύπτουν μεγάλες πόλεις, όπως η πρωτεύουσα Πεκίνο, το εμπορικό κέντρο της Σαγκάης, η Σεντζέν, αλλά ακόμη και το Σινικό Τείχος.

Επιπλέον, μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας και του λιανεμπορίου στην Κίνα λειτουργούν εκατοντάδες αυτοματοποιημένες εναέριες διαδρομές σε σημαντικές μητροπόλεις. Μεταξύ αυτών των πόλεων περιλαμβάνονται η Σεντζέν, η Σαγκάη, το Πεκίνο και η Γκουανγκτζού, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας των drones.

Στατιστικά στοιχεία και διεθνής σύγκριση

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Κίνας έχουν καταγράψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη των drones. Μέχρι το τέλος του 2025, είχαν καταχωρηθεί 3,29 εκατομμύρια drones. Παράλληλα, οι ετήσιες ώρες πτήσης των drones παρουσίασαν αύξηση σχεδόν κατά 70%, φτάνοντας συνολικά τα 45,3 εκατομμύρια ώρες.

Σε διεθνές επίπεδο, η διείσδυση στην οικονομία χαμηλού υψομέτρου και στην εμπορική χρήση drones ποικίλλει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια ανεπτυγμένη αγορά εμπορικών και εταιρικών drones. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα επενδύουν ενεργά σε σχέδια αστικής αεροπλοΐας, δείχνοντας ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενσωμάτωση των εναέριων συστημάτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία διεξάγουν δοκιμές στον τομέα αυτό, εξερευνώντας τις δυνατότητες των drones. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν πλαίσια εναέριας διαχείρισης, όπως το U-space της EASA, με στόχο την ασφαλή ενσωμάτωση εμπορικών drones και της εναέριας κινητικότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit