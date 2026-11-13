Το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ των Ελλήνων το 2024 μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις

Το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ των Ελλήνων για το έτος 2024 αποκαλύπτεται μέσα από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2025. Συνολικά, κατατέθηκαν 6.896.253 δηλώσεις, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής ζωής στη χώρα.

Από τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν, διαπιστώνεται ότι η μισθωτή εργασία και οι συντάξεις παραμένουν οι κύριες πηγές των δηλωθέντων εισοδημάτων. Παράλληλα, οι δηλώσεις φωτίζουν την κατάσταση της στέγασης, της κατοχής οχημάτων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως σκάφη αναψυχής και πισίνες.

Η εικόνα της στέγασης στην Ελλάδα

Στον τομέα της στέγασης, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν συνολικά 4.855.303 κύριες κατοικίες. Από αυτές, περίπου 1,9 εκατομμύρια κατοικίες δηλώθηκαν ως μισθωμένες ή παραχωρημένες δωρεάν, ενώ 2,95 εκατομμύρια αφορούν περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης. Επιπρόσθετα, δηλώθηκαν 1.081.059 δευτερεύουσες κατοικίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο εξοχικές όσο και άλλες μη κύριες κατοικίες.

Το οικονομικό βάρος της μίσθωσης είναι εμφανές στα 3,88 δισεκατομμύρια ευρώ που δηλώθηκαν ως καταβληθέντα ενοίκια για κύριες κατοικίες, με τον μέσο όρο να ανέρχεται στα 2.531 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι δαπάνησαν 271,2 εκατομμύρια ευρώ για φοιτητικές κατοικίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του κόστους στέγασης για τους φοιτητές.

Αγορές ακινήτων και συνολική αξία περιουσίας

Οι δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων και την ανέγερση οικοδομών ανήλθαν συνολικά στα 11,50 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δηλώθηκε από τους φορολογούμενους. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει τις επενδύσεις και τις κινήσεις στην αγορά ακινήτων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων παρουσίασε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 777,85 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Αυτό το στοιχείο παρέχει μια ευρύτερη εικόνα του πλούτου που συνδέεται με την ακίνητη περιουσία στη χώρα.

Η κατοχή οχημάτων

Η κατοχή οχημάτων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς 3.704.772 φορολογικές δηλώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο. Πιο αναλυτικά, περίπου 2,34 εκατομμύρια δηλώσεις αφορούν την κατοχή ενός αυτοκινήτου, ενώ 934.000 δηλώσεις περιλαμβάνουν δύο οχήματα.

Επιπλέον, 333.000 δηλώσεις αναφέρουν τρία αυτοκίνητα, και σχεδόν 94.600 δηλώσεις έχουν συμπληρωμένη και τέταρτη θέση οχήματος. Συνολικά, με βάση τα πεδία καταχώρισης οχημάτων στον πίνακα των κωδικών Ε1, προκύπτουν 5.631.199 αυτοκίνητα Ι.Χ. και μεικτής χρήσης.

Οι δαπάνες που δηλώθηκαν για αγορές ή leasing οχημάτων ανήλθαν στα 3,54 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπογραμμίζει το μέγεθος των συναλλαγών στον κλάδο της αυτοκίνησης.

Η προέλευση των εισοδημάτων και άλλα περιουσιακά στοιχεία

Η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων επιβεβαιώνει ότι η μισθωτή εργασία και οι συντάξεις αποτελούν τη βασική πηγή των δηλωθέντων εισοδημάτων για την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτό το στοιχείο σκιαγραφεί τη δομή της οικονομίας και την εξάρτηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού από αυτές τις μορφές εισοδήματος.

Πέρα από τα ακίνητα και τα οχήματα, οι φορολογικές δηλώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες για άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την οικονομική εικόνα των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ εξετάζει και στοιχεία που αφορούν σκάφη αναψυχής και πισίνες, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας και του περιουσιακού προφίλ των φορολογουμένων.

Με πληροφορίες από: Enikos