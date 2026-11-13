Ομαλοποιήθηκαν τα περιθώρια διύλισης της HELLENiQ Energy μετά την ιστορική άνοδο του καλοκαιριού

Έντονη πτώση χαρακτήρισε τους τελευταίους δύο μήνες τα περιθώρια διύλισης της HELLENiQ Energy, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση από την πορεία που είχε καταγραφεί στο πρώτο διάστημα της φετινής ενεργειακής κρίσης. Παρά την πρόσφατη αυτή μείωση, τα περιθώρια παραμένουν σε επίπεδα που θεωρούνται ικανοποιητικά για τον όμιλο, ενώ η κορύφωση του καλοκαιριού συνέβαλε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η πορεία των περιθωρίων διύλισης

Συγκεκριμένα, τα περιθώρια Hydrocracking και FCC της HELLENiQ Energy είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο, καταγράφοντας 40,7 και 31,5 αντίστοιχα. Αυτή η ακραία άνοδος ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής διαφοράς που είχε διαμορφωθεί μεταξύ των τιμών των καυσίμων και του αργού πετρελαίου κατά την περίοδο εκείνη.

Η συνέχεια, ωστόσο, υπήρξε διαφορετική, καθώς τα περιθώρια διύλισης περιορίστηκαν έντονα σε διεθνές επίπεδο. Σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, μάλιστα, σχεδόν εκμηδενίστηκαν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για πιθανή απομείωση της παραγωγής καυσίμων, λόγω της έλλειψης εμπορικού κινήτρου για τους διυλιστές.

Στην περίπτωση της HELLENiQ Energy, τα περιθώρια διύλισης υποχώρησαν τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 19,3 για το Hydrocracking και τα 10,3 για το FCC. Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα επίπεδα εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ήταν 10,2 και 9,7 αντίστοιχα, γεγονός που τα καθιστά ικανοποιητικά για τον όμιλο.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα γ' τριμήνου

Τα «στρατοσφαιρικά» επίπεδα των περιθωρίων διύλισης που παρατηρήθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο του έτους είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου. Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε στα 808 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας την ευνοϊκή συγκυρία της περιόδου.

Παράλληλα, τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή οικονομική επίδοση της HELLENiQ Energy κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον όμιλο.

Αξιοποίηση κερδών και κοινωνική προσφορά

Ο όμιλος αξιοποίησε τα κέρδη που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, για την πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 158 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των κερδών χρησιμοποιήθηκε για τη δραστική μείωση του δανεισμού του, ενισχύοντας την οικονομική του θέση.

Παράλληλα, η HELLENiQ Energy προχώρησε σε κοινωνικές δράσεις συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται 50 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για εκπτώσεις προς τους καταναλωτές. Επίσης, 30 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν στη στήριξη πολιτών που είχαν πληγεί από τις φωτιές, καθώς και σε χορηγίες προς δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια.

Νέο στρατηγικό σχέδιο και επέκταση σε ΑΠΕ

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, ο όμιλος πρόκειται να ανακοινώσει το νέο του στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης προς τα τέλη του φετινού έτους. Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται να καθορίσει την πορεία της εταιρείας για την επόμενη περίοδο.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι επιδιώκεται μια καθετοποιημένη παρουσία, με έμφαση στις παραδοσιακές δραστηριότητες του ομίλου. Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτή η στρατηγική αφορά τόσο την Ελλάδα όσο και την ευρύτερη περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρόσφατη ανακοίνωση επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη Ρουμανία. Στη χώρα αυτή, η HELLENiQ Energy σκοπεύει να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο πράσινης ενέργειας συνολικής ισχύος 1,3 GW, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των ΑΠΕ στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit