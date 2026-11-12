Η La Vie en Rose ξεκινά νωρίτερα τις προσφορές Black Friday με εκπτώσεις 50% σε best-sellers

Η La Vie en Rose, η γνωστή ελληνική εταιρεία καλλυντικών της Δήμητρας Κατσαφάδου, ανατρέπει φέτος τα καθιερωμένα της αγοράς, ξεκινώντας τις μεγάλες προσφορές της Black Friday πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αντί να περιμένει την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, η εταιρεία ανοίγει από νωρίς την αυλαία των εκπτώσεων, προσφέροντας ήδη στο κοινό της εμβληματικά προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Η στρατηγική αυτή χωρίζει τις ενέργειες σε δύο διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Ανατροπή στην αγορά και η φιλοσοφία της La Vie en Rose

Ενώ η αγορά παραδοσιακά μετρά αντίστροφα για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, η La Vie en Rose επιλέγει να κάνει ένα διαφορετικό βήμα, ανατρέποντας τα δεδομένα. Η εταιρεία δεν περιμένει τα τέλη του μήνα, αλλά προσφέρει από τώρα την ευκαιρία για ανανέωση του νεσεσέρ και επένδυση σε αποτελεσματική περιποίηση.

Το μήνυμα που στέλνει η εταιρεία είναι σαφές: η έξυπνη ομορφιά και η αυθεντική περιποίηση δεν απαιτούν βιασύνη, ούτε ατελείωτες ουρές στα ταμεία. Επιπλέον, δεν χρειάζεται οι καταναλωτές να αντιμετωπίζουν άδεια ράφια με προϊόντα που εξαντλούνται εν ριπή οφθαλμού.

Αντί για το καθιερωμένο, συχνά ασφυκτικό, 48ωρο προσφορών, η ελληνική εταιρεία καλλυντικών επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Φέτος, οι ενέργειές της μοιράζονται σε δύο διαδοχικές φάσεις, προσφέροντας περισσότερο χρόνο και ευελιξία στους καταναλωτές.

Το πρώτο κύμα προσφορών: Εμβληματικά best-sellers στο μισό της τιμής

Το πρώτο μεγάλο κύμα προσφορών της La Vie en Rose βρίσκεται ήδη στον αέρα, καλώντας το κοινό να γνωρίσει μοναδικές συνθέσεις με τους πιο προνομιακούς όρους της σεζόν. Αυτή η φάση έχει σχεδιαστεί για όσους περιμένουν πώς και πώς τις μεγάλες εκπτώσεις.

Σε αυτή την αρχική περίοδο, η εταιρεία τοποθετεί στη μισή ακριβώς τιμή, δηλαδή με έκπτωση 50%, τις πιο εμβληματικές και πολυβραβευμένες συνθέσεις της. Πρόκειται για επιλεγμένα best-sellers της La Vie en Rose, τα οποία έχουν κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Τώρα, με την τιμή τους μειωμένη στο μισό, οι καταναλωτές προσκαλούνται να ανακαλύψουν τη φροντίδα που εμπνέεται από τη φύση. Μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινή τους περιποίηση σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, επωφελούμενοι από τις σημαντικές αυτές εκπτώσεις.

Ολοκληρωμένη ρουτίνα και έξυπνη προετοιμασία για τα Χριστούγεννα

Η παρούσα περίοδος προσφορών αποτελεί την πιο κατάλληλη στιγμή για τους καταναλωτές. Δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να χτίσει κανείς μια ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης από την κορυφή ως τα νύχια, αλλά και να προνοήσει έξυπνα για τις επερχόμενες εορτές.

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, οι εκπτώσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα να επενδύσει κανείς σε αγαπημένα καλλυντικά με το μισό κόστος, εξασφαλίζοντας έτσι τα δώρα για τους αγαπημένους του.

Η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς προϊόντα υψηλής ποιότητας σε τόσο χαμηλές τιμές καθιστά την αγορά πιο προσιτή και συμφέρουσα, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Επιπλέον όφελος: Δώρα επιλογής που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

Το όφελος για τους καταναλωτές δεν σταματά στην έκπτωση 50% στα best-sellers. Η La Vie en Rose προσφέρει επιπλέον δώρα επιλογής για αγορές που ξεκινούν από τα 60 ευρώ.

Οι διαθέσιμες επιλογές δώρων διαμορφώνονται ανάλογα με το συνολικό ποσό των αγορών, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει το δώρο που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες περιποίησης.

Πλέον, ο έλεγχος περνά εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή. Ολοκληρώνοντας την παραγγελία του, μπορεί να διαλέξει ο ίδιος μέσα από το σύστημα το δώρο που πραγματικά ταιριάζει στις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε καλάθι συνοδεύεται από μια επιπλέον προσθήκη στο καθημερινό νεσεσέρ, μετατρέποντας το unboxing σε μια απολαυστική εμπειρία.

Η συνέχεια των προσφορών υπόσχεται ακόμα περισσότερα

Η φέτινή περίοδος προσφορών της La Vie en Rose έχει διπλό χαρακτήρα και η πρώτη φάση είναι μόνο η αρχή.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα, υποσχόμενη ακόμα περισσότερα για τους καταναλωτές και διατηρώντας το ενδιαφέρον αμείωτο.

Με πληροφορίες από: Enikos