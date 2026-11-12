Συμβουλές για αγορές Black Friday: Προσοχή σε παραπλανητικές εκπτώσεις και χρονόμετρα

Καθώς η περίοδος των προσφορών της Black Friday βρίσκεται σε εξέλιξη, οι καταναλωτές καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διαδικτυακές τους αγορές. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραπλανητικές εκπτώσεις, στις χρεώσεις που δεν είναι εμφανείς εξαρχής, καθώς και σε πρακτικές που ασκούν πίεση στους καταναλωτές για βιαστικές αγορές.

Ελέγξτε τις τιμές και τις προσφορές

Είναι σημαντικό να εξετάζετε από ποια τιμή υπολογίζεται η έκπτωση. Όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, οφείλει να αναγράφει ως προηγούμενη τιμή τη χαμηλότερη στην οποία πωλούσε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Η «προτεινόμενη λιανική τιμή» του κατασκευαστή δεν υποδεικνύει την τιμή πώλησης του καταστήματος.

Συγκρίνετε πάντα το ίδιο ακριβώς προϊόν. Ελέγξτε τον κωδικό του μοντέλου, τη χωρητικότητα, τι περιλαμβάνει η συσκευασία και αν το προϊόν είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο. Δείτε πόσο κοστίζει και σε άλλα καταστήματα πριν προχωρήσετε σε αγορά.

Μην βιάζεστε και γνωρίστε τον πωλητή

Πάρτε τον χρόνο σας πριν πατήσετε «αγορά», ακόμα κι αν βλέπετε ενδείξεις όπως «τελευταία τεμάχια» ή ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα. Ελέγξτε την τιμή και τη διαθεσιμότητα. Αν το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναρχίζει, αυτό αποτελεί έναν επιπλέον λόγο να μην βιαστείτε.

Μάθετε ποιος είναι ο πωλητής. Αναζητήστε την επωνυμία, την έδρα και τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Μια ιστοσελίδα γραμμένη στα ελληνικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα βρίσκεται στην Ελλάδα. Εάν βρήκατε την προσφορά στα κοινωνικά δίκτυα και δεν μπορείτε να εξακριβώσετε ποιος πουλά το προϊόν ή πώς θα επικοινωνήσετε μαζί του, μην προχωρήσετε στην αγορά.

Ασφαλείς πρακτικές και έλεγχος κόστους

Μπείτε στο κατάστημα πληκτρολογώντας εσείς τη δική του διεύθυνση. Αν μια εντυπωσιακή προσφορά σάς έρθει με SMS ή email, είναι προτιμότερο να πληκτρολογήσετε εσείς τη διεύθυνση του καταστήματος, καθώς ένα γνώριμο λογότυπο αντιγράφεται εύκολα.

Δείτε τι θα πληρώσετε στο ταμείο. Ελέγξτε τα μεταφορικά και τυχόν άλλες χρεώσεις. Πριν ολοκληρώσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι στο καλάθι δεν έχει προστεθεί ασφάλιση, συνδρομή ή υπηρεσία που δεν επιλέξατε.

Αν αγοράζετε με δόσεις ή αναβαλλόμενη πληρωμή, υπολογίστε το συνολικό ποσό. Δείτε πόσες είναι οι δόσεις, πότε λήγουν και πόσα θα έχετε πληρώσει στο τέλος, μαζί με τυχόν τόκους ή έξοδα.

Προσοχή στις πληρωμές και τις επιστροφές

Πριν εγκρίνετε την πληρωμή, ελέγξτε το ποσό και τον δικαιούχο. Μη δίνετε σε κανέναν τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς μιας χρήσης. Αν ένα άγνωστο κατάστημα δέχεται μόνο τραπεζικό έμβασμα, ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία του πριν στείλετε χρήματα. Αν υποψιάζεστε απάτη, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Εάν εντοπίσετε χρέωση που δεν εγκρίνατε, ζητήστε οδηγίες για να την αμφισβητήσετε γραπτώς.

Δείτε πότε θα παραλάβετε το προϊόν και πού γίνεται η επιστροφή. Ελέγξτε από πού αποστέλλεται το προϊόν και ποιος πληρώνει τα έξοδα επιστροφής. Μια χαμηλότερη τιμή μπορεί να μη σας συμφέρει αν χρειαστεί να στείλετε το προϊόν πίσω.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr