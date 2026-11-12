CrediaBank: Ιστορικές επιδόσεις με κέρδη 37,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026

Η CrediaBank ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας το καλύτερο εννεάμηνο στην ιστορία της. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 37,4 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 49,5 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία.

Οι εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις συνοδεύτηκαν από νέα ιστορικά υψηλά σε εκταμιεύσεις δανείων, στην πιστωτική επέκταση, καθώς και στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Η τράπεζα κατάφερε να υπερβεί βασικούς στόχους που είχαν τεθεί για ολόκληρο το έτος, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά.

Ιστορικά υψηλά σε κερδοφορία και επέκταση

Για το εννεάμηνο του 2026, η CrediaBank κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 37,4 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 278% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 49,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 56%.

Αυτές οι επιδόσεις οδήγησαν σε νέα ιστορικά υψηλά για την τράπεζα, όχι μόνο στην κερδοφορία, αλλά και στις εκταμιεύσεις δανείων και στην πιστωτική επέκταση. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο που είχε θέσει η CrediaBank.

Δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι τα καλύτερα στην ιστορία της τράπεζας. Τόνισε ότι έχουν ήδη υπερβεί βασικούς στόχους που είχαν τεθεί για ολόκληρο το 2026, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυρία Βρεττού υπογράμμισε επίσης την αύξηση των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών κατά 56% και πρόσθεσε ότι οι στρατηγικές κινήσεις της τράπεζας προχωρούν εντός των ανακοινωθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Η δήλωσή της ανέδειξε την ικανοποίηση της διοίκησης για την πορεία της CrediaBank.

Στρατηγικές κινήσεις και διεύρυνση ομίλου

Η Ελένη Βρεττού αναφέρθηκε στις σημαντικές στρατηγικές κινήσεις που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία για την απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta.

Αυτές οι κινήσεις αναμένεται να διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες του Ομίλου της CrediaBank. Στόχος της τράπεζας είναι η αξιοποίηση των επενδύσεων και των συνεργειών που δημιουργούνται, προκειμένου να προσφερθούν περισσότερες υπηρεσίες στους πελάτες και να διευρυνθεί συνεχώς το μερίδιο αγοράς σε κάθε υπηρεσία.

Στόχοι και φιλοσοφία της CrediaBank

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank τόνισε ότι η στρατηγική της τράπεζας αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας για τους μετόχους της κάθε τρίμηνο. Η CrediaBank συνεχίζει την πορεία της με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική σχέση με τον πελάτη.

Η ευελιξία αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την CrediaBank, όπως ανέφερε η κυρία Βρεττού. Η τράπεζα επιδιώκει να διατηρήσει αυτά τα στοιχεία που την καθιστούν ξεχωριστή στην αγορά, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και επεκτείνεται.

Βελτίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας και κεφαλαιακή βάση

Οι εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της CrediaBank για το εννεάμηνο του 2026 συνοδεύτηκαν και από τη βελτίωση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των καταθέσεων και διατηρήθηκε η υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κεφαλαιακή της βάση, διευρύνουν τις δραστηριότητές της και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους πελάτες της. Η τράπεζα συνέχισε την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, με κινήσεις που διευρύνουν τις δραστηριότητες και τις πηγές εσόδων του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Newsit