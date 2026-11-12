Οικονομικά προβλήματα στην ΕΟΚ και προεκλογικές εξελίξεις ενόψει εκλογών

Η νέα μεταβατική διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα όσον αφορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Η διοίκηση αυτή, η οποία προέκυψε μετά την παραίτηση του προφυλακισμένου Βαγγέλη Λιόλιου, δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τρεις εβδομάδες θητείας. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η Πολιτεία έχει αναστείλει προσωρινά τις δόσεις της τακτικής επιχορήγησης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι.

Οικονομικές δυσκολίες και αναστολή επιχορήγησης

Τα πρώτα σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά για την ομοσπονδία, καθώς τα χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία της δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα υφιστάμενα χρέη προς τρίτους. Οι υποχρεώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και απαιτούν την εξεύρεση πόρων είναι πιεστικές.

Η Πολιτεία, έχοντας ζητήσει και λάβει τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό της ΕΟΚ, αναμένεται να μεριμνήσει για την εκταμίευση των απαραίτητων χρημάτων. Αυτή η αναστολή της τακτικής επιχορήγησης έχει δημιουργήσει ένα κενό στα οικονομικά της ομοσπονδίας, το οποίο καλείται να διαχειριστεί η νέα διοίκηση.

Άμεσες υποχρεώσεις και η παρέμβαση της Πολιτείας

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, έχει ήδη αποστείλει τα σχετικά έγγραφα στην Πολιτεία, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη επίσημη απάντηση. Παρόλα αυτά, προχωράει στην εκπλήρωση των εξόδων που απαιτούνται για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αφότου παρέλαβε τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό, έδωσε εντολή για εκταμίευση χρημάτων εντός των επόμενων ημερών. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει μια ανάσα στην ομοσπονδία, καλύπτοντας τις πιο επείγουσες ανάγκες.

Το προεκλογικό τοπίο και το αίτημα Φασούλα

Στο προεκλογικό μέτωπο, ενόψει των εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου, η ΕΟΚ απάντησε στον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος. Ο κ. Φασούλας είχε ζητήσει την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» για την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, με σκοπό να συναντηθούν όλοι όσοι θα διεκδικήσουν την προεδρία της ομοσπονδίας.

Η απάντηση της ΕΟΚ ήταν αρνητική. Η ομοσπονδία επισήμανε ότι «η ΕΟΚ δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης και προεκλογικής συγκέντρωσης». Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι στην συγκεκριμένη αίθουσα διεξάγονται διαχειριστικοί έλεγχοι για την περίοδο 2015-2019.

Διαχειριστικοί έλεγχοι και προθεσμίες υποψηφιοτήτων

Η ΕΟΚ πρόσθεσε στην απάντησή της προς τον Παναγιώτη Φασούλα ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη καταθέσει την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες εκλογές. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Η διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων για την περίοδο 2015-2019 στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» αποτελεί έναν από τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η παραχώρησή της για την προεκλογική συνάντηση. Η διαδικασία των ελέγχων φαίνεται να είναι σε εξέλιξη, επηρεάζοντας τις λειτουργικές δυνατότητες της ομοσπονδίας σε αυτή την περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta