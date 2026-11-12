Ο Ματίας Αλμέιδα για την πίεση στη Μοντερέι: «Δεν θα βάλω τα κλάματα αν με απολύσουν»

Ο Ματίας Αλμέιδα, προπονητής της Μοντερέι και πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, τοποθετήθηκε για την πίεση που αντιμετωπίζει η ομάδα του, καθώς βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα playoffs του Apertura 2026. Ο Αργεντινός τεχνικός ξεκαθάρισε πως το ενδεχόμενο της απόλυσης δεν τον λυγίζει ψυχολογικά, ενώ κάλεσε τους παίκτες του να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο στην τελευταία αγωνιστική. Η Μοντερέι καλείται να αντιδράσει μετά από μια βαριά ήττα, προκειμένου να διεκδικήσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος.

Η κρίσιμη θέση της Μοντερέι

Η Μοντερέι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου του Apertura 2026. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα playoffs, γεγονός που ασκεί έντονη πίεση στον Αργεντινό τεχνικό και το σύνολό του. Η ανάγκη για αντίδραση είναι άμεση, καθώς η πρόκριση στην επόμενη φάση αποτελεί βασικό στόχο.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον της ομάδας στη διοργάνωση. Ο Αλμέιδα παραδέχτηκε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά στην προηγούμενη αναμέτρηση, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση βελτίωση.

Η απάντηση του Αλμέιδα στην πίεση

Ο Ματίας Αλμέιδα κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο τον επηρεάζει ψυχολογικά η τρέχουσα κατάσταση και το ενδεχόμενο της απόλυσης. Ο Αργεντινός τεχνικός ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του, τονίζοντας την εμπειρία του από τον χώρο του ποδοσφαίρου. «Πώς να με επηρεάσει ψυχολογικά; Έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής, δεν θα βάλω τα κλάματα αν με απολύσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ.

Συνεχίζοντας, ο Αλμέιδα υπογράμμισε τη φιλοσοφία του απέναντι στην εργασία του και τη ζωή γενικότερα. «Όσο επιλέγω να κάνω αυτή τη δουλειά, φτάνω στα όριά μου. Ζω τη ζωή μου στα όρια, δεν με αλλάζει ένα αποτέλεσμα. Έχω πίστη, τεράστια πίστη. Οπότε δεν με επηρεάζει», δήλωσε, δείχνοντας ότι διατηρεί την ψυχραιμία του παρά τις δυσκολίες και την πίεση που δέχεται η ομάδα του.

Η βαριά ήττα και η ανάγκη για αντίδραση

Η Μοντερέι προέρχεται από μια βαριά ήττα με 4-0 απέναντι στην Τολούκα, ένα αποτέλεσμα που επιδείνωσε την κατάσταση της ομάδας στην κατάταξη. Ο Ματίας Αλμέιδα δεν αναζήτησε δικαιολογίες για την εμφάνιση της ομάδας του σε αυτό το παιχνίδι, παραδεχόμενος την κακή της εικόνα. «Ήμασταν κάκιστοι. Πρέπει να το πούμε και να το αναγνωρίσουμε, αλλά μέχρι εκεί. Τελείωσε», τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην τελευταία αγωνιστική, όπου η Μοντερέι καλείται να αντιδράσει κόντρα στην Πούμας. Ο Αλμέιδα ξεκαθάρισε πως μια αντίστοιχη εμφάνιση με αυτήν κόντρα στην Τολούκα δεν θα επιτρέψει στην ομάδα του να προχωρήσει. «Τώρα πρέπει να πάμε και να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αν το κάνουμε, έχουμε πολλές πιθανότητες. Αν δείξουμε το ίδιο, όχι. Και αν δείξουμε το ίδιο πρόσωπο, θα είναι επειδή δεν αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί», δήλωσε, θέτοντας το πλαίσιο για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι μαθηματικές ελπίδες και η σημασία για την πόλη

Παρά τη δύσκολη θέση, ο Ματίας Αλμέιδα διατηρεί την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του. Υπογράμμισε ότι όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, η Μοντερέι θα συνεχίσει να μάχεται. «Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα. Όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, είμαστε μαχητές, είμαστε πολεμιστές», ανέφερε, τονίζοντας το αγωνιστικό πνεύμα που πρέπει να επιδείξουν οι παίκτες του.

Ο Αργεντινός τεχνικός στάθηκε επίσης στη σημασία που έχει η πρόκριση για την πόλη της Μοντερέι, η οποία ζει έντονα το ποδόσφαιρο. «Ζούμε σε μια πόλη που αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, με πάθος και αντιπαλότητα. Υπάρχει επίσης ανταγωνισμός με τις άλλες περιοχές, τις άλλες πόλεις, κάτι φυσιολογικό», σημείωσε. Ο Αλμέιδα κατέληξε τονίζοντας ότι οι «Ραγιάδος» κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους, δηλώνοντας: «Για το καλό της πόλης, πιστεύω ότι πρέπει να προκριθούμε. Και είναι στο χέρι μας».

Με πληροφορίες από: Athletiko