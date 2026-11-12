Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia μετά το σκάνδαλο

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, παραιτήθηκε από τη θέση του με άμεση ισχύ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας άνω των 33 ετών στην εταιρεία. Η παραίτηση του 63χρονου επικεφαλής έρχεται μετά την αποκάλυψη σκανδάλου εξωσυζυγικών σχέσεων που βύθισε τον κολοσσό των microchips σε κρίση. Καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες.

Η παραίτηση και οι αποκαλύψεις

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η παραίτηση του Χουάνγκ, ο οποίος ηγείτο της εταιρείας από την ίδρυσή της το 1993, έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη γυναίκα. Οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε πρόσωπα που είχαν εργαστεί στην εταιρεία, δημοσίευσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη σχέση. Αυτή η σχέση ήταν με στέλεχος της Nvidia που υπαγόταν ιεραρχικά στον ίδιο, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, φαίνεται να αντιβαίνει στον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σχέση με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας. Το NBC News διευκρίνισε ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Η νέα προσωρινή ηγεσία και οι αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου. Η Κρες εντάχθηκε στη Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013, έχοντας προηγουμένως εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικές διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Cisco και η Microsoft.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης του μόνιμου αντικαταστάτη του Χουάνγκ, εξετάζοντας υποψηφιότητες τόσο από το εσωτερικό της εταιρείας όσο και από την αγορά. Παράλληλα, την Πέμπτη ανακοινώθηκε ο διορισμός του Χάρβεϊ Τζόουνς ως του πρώτου προέδρου του ΔΣ στην ιστορία της εταιρείας. Ο Τζόουνς είχε διατελέσει στο παρελθόν διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys.

Ο αντίκτυπος στην αγορά και η κρίση του τεχνολογικού κολοσσού

Η αποκάλυψη του σκανδάλου και η ανακοίνωση της παραίτησης του Χουάνγκ βύθισαν σε κρίση τον κολοσσό των microchips, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν νέες απώλειες άνω του 10%, διευρύνοντας την προηγούμενη πτώση τους.

Την Τετάρτη, εν μέσω των διαδοχικών δημοσιευμάτων για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Συνολικά, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βουτιά σχεδόν 500 δισ. δολαρίων.

Η πορεία του Τζένσεν Χουάνγκ και η άνοδος της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ίδρυσε τη Nvidia το 1993, και υπό την ηγεσία του, η εταιρεία γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μετά την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χουάνγκ οδήγησε σταδιακά την Nvidia στην κορυφή της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, καθιστώντας την, μέχρι πρόσφατα, την εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το εντυπωσιακό τέλος μιας πορείας άνω των 33 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας η Nvidia μεταμορφώθηκε από μια μικρή εταιρεία παραγωγής καρτών γραφικών για βιντεοπαιχνίδια σε βασικό πυλώνα της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χουάνγκ εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου, καθώς οι ημιαγωγοί της Nvidia κατέστησαν απαραίτητοι για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Οι ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου και οι έρευνες

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, για τη συνεδρίαση είχε ενημερωθεί και ο Λευκός Οίκος. Ενώ τρεις ημέρες νωρίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφραζε εμπιστοσύνη στον Χουάνγκ, στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί «με ή χωρίς αιτία» με πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Από τους 11 διευθυντές, όλοι πλην του ίδιου θεωρούνται ανεξάρτητοι. Η Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την υπόθεση, ενώ έρευνα διεξάγει και το FBI.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos