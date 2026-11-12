Αύξηση επιβατικής κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece τον Οκτώβριο

Σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Οκτώβριο του 2026. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,9%, με τον συνολικό αριθμό των ταξιδιωτών να ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 65.000 επιβατών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, το 2025.

Επιδόσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Αναλυτικότερα, η κίνηση εσωτερικού στα αεροδρόμια της Fraport Greece διαμορφώθηκε σε 733.000 επιβάτες τον Οκτώβριο του 2026. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει αύξηση κατά 19.000 επιβάτες ή 2,6% σε ετήσια βάση. Η συγκεκριμένη κίνηση αντιστοιχούσε στο 21% της συνολικής επιβατικής κίνησης για τον μήνα αυτό.

Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή έφτασε τα 2,8 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο περίπου 46.000 επιβατών ή 1,7%. Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε το μεγαλύτερο μερίδιο, φτάνοντας το 79% της συνολικής κίνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Fraport Greece.

Διαφοροποιήσεις στη διεθνή κίνηση ανά αεροδρόμιο

Η αύξηση της διεθνής κίνησης παρατηρήθηκε κυρίως σε συγκεκριμένα αεροδρόμια. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και του Ακτίου, όπου καταγράφηκε σημαντική άνοδος στον αριθμό των διεθνών επιβατών.

Αντίθετα, μειώσεις στη διεθνή επιβατική κίνηση καταγράφηκαν στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Παρόλα αυτά, η Fraport Greece επισημαίνει ότι η άνοδος που σημειώθηκε στα αεροδρόμια των Χανίων, της Ρόδου και της Κέρκυρας υπεραντιστάθμισε τις υποχωρήσεις που παρατηρήθηκαν στα προαναφερθέντα αεροδρόμια.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σε εννέα αεροδρόμια

Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2026, εννέα από τα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece είχαν ήδη ξεπεράσει την επιβατική κίνηση που είχαν καταγράψει στο σύνολο του έτους 2025. Αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή πορεία για το τρέχον έτος.

Τέσσερα αεροδρόμια, συγκεκριμένα τα Χανιά, η Κεφαλονιά, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος, έφτασαν σε αυτό το επίπεδο ρεκόρ σε λιγότερο από εννέα μήνες. Άλλα πέντε αεροδρόμια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, το Άκτιο, η Μύκονος και η Σάμος, κατάφεραν να ξεπεράσουν την περσινή τους επίδοση σε λιγότερο από δέκα μήνες λειτουργίας.

Συντελεστής πληρότητας και συνολικός απολογισμός

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασε μια μικρή υποχώρηση τον Οκτώβριο του 2026, διαμορφούμενος στο 80,6%. Συγκριτικά, τον Οκτώβριο του 2025, ο αντίστοιχος συντελεστής ήταν 82,1%.

Τα περισσότερα αεροδρόμια κατέγραψαν χαμηλότερη πληρότητα αυτόν τον Οκτώβριο. Ωστόσο, στα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, του Ακτίου, της Καβάλας, της Σαντορίνης και της Σκιάθου, η επίδοση του συντελεστή πληρότητας παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχτεί συνολικά περίπου 289 εκατομμύρια επιβάτες.

Προσαρμογές για τη χειμερινή περίοδο

Η θερινή περίοδος για τα αεροδρόμια της Fraport Greece ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Καθώς εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο 2026-2027, η Fraport Greece επισημαίνει το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

Λόγω αυτών των συνθηκών, οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε προσαρμογές στα προγράμματά τους, τη χωρητικότητα των πτήσεων, τους προορισμούς και τις συχνότητες. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν, καθώς και την εποχικότητα της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια.

Με πληροφορίες από: Newsit