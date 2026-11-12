Δόμνα Μιχαηλίδου: 2.400 νέες κοινωνικές κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα και Market Pass πριν τα Χριστούγεννα

Την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων και δημοσίων ακινήτων για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς και τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών με ένα νέο Market Pass, προανήγγειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, όπου ανέλυσε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών.

Νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Η έντονη στεγαστική πίεση που βιώνουν τρεις στους δέκα Έλληνες, ειδικά οι νέοι που ζουν στο ενοίκιο, έχει οδηγήσει στην εφαρμογή 47 μέτρων στεγαστικής πολιτικής. Μεταξύ αυτών των μέτρων, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε την επιστροφή ενοικίου, καθώς και τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω».

Η υπουργός επισήμανε ότι καθοριστική για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών. Μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω», ο στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά 14.000 σπίτια, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης.

Αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων για κοινωνικές κατοικίες

Παράλληλα με τα υφιστάμενα μέτρα, υπάρχει σχεδιασμός από την κυβέρνηση για τη δημιουργία νέων κατοικιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι προβλέπεται η κατασκευή περίπου 2.400 κοινωνικών κατοικιών, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι διαδικασίες για δύο πρώην στρατόπεδα έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις μελέτες να βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχων αναμένονται στις αρχές του 2027.

Στόχος είναι η δημιουργία οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών, τα οποία θα διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και υποδομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και μίνι μάρκετ. Αυτά τα συγκροτήματα θα ενταχθούν στον αστικό ιστό, αποφεύγοντας τη δημιουργία απομονωμένων περιοχών κοινωνικής στέγασης. Το κοινωνικό μίσθωμα θα διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού, όπως η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη παιδιού με αναπηρία, και θα αντιστοιχεί, κατά τον σχεδιασμό, περίπου στο 50%-60% του ενοικίου που ισχύει στην αγορά.

Το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Κοινωνική Αντιπαροχή, ένα νέο μοντέλο για την παροχή κατοικιών. Οι πρώτοι διαγωνισμοί για αυτό το πρόγραμμα προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2027 και θα αφορούν δημόσια ακίνητα σε περιοχές όπως η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη, η Πεύκη και η Παιανία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλαμβάνει την κατασκευή των κατοικιών και θα αξιοποιεί το 70% αυτών. Το υπόλοιπο 30% των κατοικιών θα διατίθεται για κοινωνική μίσθωση. Με αυτόν τον τρόπο, κατοικίες με αγοραίο και κοινωνικό ενοίκιο θα συνυπάρχουν στην ίδια πολυκατοικία, προάγοντας τη συνύπαρξη διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων.

Νέο Market Pass για ευάλωτα νοικοκυριά

Πέρα από τα στεγαστικά προγράμματα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε και στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass.

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ωφελήσει περίπου 190.000 πολίτες, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη ενόψει των εορτών.

Με πληροφορίες από: Newsit