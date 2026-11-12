DBRS: Η πάταξη της φοροδιαφυγής θωρακίζει τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση της Ελλάδας έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε εξωτερικά σοκ. Αυτό επισημαίνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS σε πρόσφατη ανάλυσή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως.

Ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Ο DBRS υπογραμμίζει τις ισχυρές δημοσιονομικές αποδόσεις που έχει επιδείξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν επανειλημμένα πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Αυτή η επίδοση αποδίδεται τόσο στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη φορολογική διοίκηση όσο και στη συγκρατημένη αύξηση των δημόσιων δαπανών.

Σύμφωνα με τον οίκο, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιο ισχυρά σε σύγκριση με αυτά των περισσότερων άλλων χωρών της ΕΕ. Ενδεικτικά, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει το 4,9% του ΑΕΠ το 2025, σε αντίθεση με το μέσο πρωτογενές έλλειμμα 1,5% που προβλέπεται για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση εσόδων και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων δεν προήλθε μόνο από το ευνοϊκό περιβάλλον που δημιούργησε η ανάπτυξη της οικονομίας. Ο DBRS τονίζει ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι διάφορες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν, οι οποίες ενίσχυσαν την ικανότητα της κυβέρνησης να εισπράττει αποτελεσματικότερα τους φόρους.

Αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική αύξηση των εσόδων τόσο από τον φόρο εισοδήματος όσο και από τον ΦΠΑ κατά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2019 και 2025, το συνολικό μερίδιο των εσόδων από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος στο ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Βασικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση

Ο οίκος DBRS επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μεταξύ αυτών των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνεται η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν διάφορα μέτρα ψηφιοποίησης, τα οποία συνέβαλαν στην αύξηση της διαφάνειας. Αυτά τα μέτρα οδήγησαν στην υποβολή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο από τις επιχειρήσεις προς τις φορολογικές Αρχές, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου.

Η συμβολή της διασύνδεσης POS και των ηλεκτρονικών πληρωμών

Ειδικότερα, ο DBRS αναφέρει ότι από το 2020 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, η διασύνδεση των τερματικών POS με τις ταμειακές μηχανές και τα συστήματα της φορολογικής διοίκησης έχει βελτιώσει σημαντικά την είσπραξη του ΦΠΑ.

Αυτές οι ενέργειες, σε συνδυασμό με την ταχεία επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, έχουν οδηγήσει στην αυτόματη διαβίβαση των στοιχείων λιανικών πωλήσεων από τα POS απευθείας στις φορολογικές αρχές. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσον αφορά τον ΦΠΑ, ιδιαίτερα σε κλάδους που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, όπως ο τομέας της φιλοξενίας, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες.

Μείωση του κενού ΦΠΑ

Η βελτίωση στην είσπραξη των φόρων στην Ελλάδα είναι εμφανής και από τις εκτιμήσεις διεθνών φορέων. Ο DBRS αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει πως το κενό ΦΠΑ στη χώρα έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας είναι θετική, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και η πάταξη της φοροδιαφυγής στην επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Με πληροφορίες από: News.gr