Η Αττικά Πολυκαταστήματα επεκτείνεται στο The Ellinikon με τρίτο κατάστημα

Σε συμφωνία μίσθωσης για τη δημιουργία του τρίτου της καταστήματος στο Riviera Galleria, εντός του έργου The Ellinikon, προχώρησε η Αττικά Πολυκαταστήματα (attica). Η εταιρεία, η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της IDEAL Holdings, ενισχύει έτσι την παρουσία της στον νέο εμπορικό προορισμό που αναπτύσσεται στην περιοχή του Ελληνικού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Το νέο κατάστημα και η διευρυμένη παρουσία στο Riviera Galleria

Το πρόσφατα συμφωνηθέν τρίτο κατάστημα της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Riviera Galleria θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην ανδρική ένδυση. Αυτό το νέο σημείο πώλησης θα καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 139,65 τετραγωνικών μέτρων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ποικιλία επιλογών στον τομέα της ανδρικής μόδας. Η έναρξη της μίσθωσης για το συγκεκριμένο κατάστημα έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με την έναρξη λειτουργίας του Riviera Galleria, διασφαλίζοντας την ταυτόχρονη διάθεση των υπηρεσιών του.

Με την προσθήκη αυτού του καταστήματος, η συνολική παρουσία της Αττικά Πολυκαταστήματα στον νέο εμπορικό προορισμό του Ελληνικού θα περιλαμβάνει πλέον τρία σημεία πώλησης. Αυτά τα καταστήματα θα έχουν ως κεντρικό άξονα την ομορφιά, τη γυναικεία και την ανδρική μόδα. Η στρατηγική αυτή κίνηση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά του premium και luxury retail, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές.

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επέκτασης

Η ανάπτυξη των τριών καταστημάτων στο Riviera Galleria εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 2026 έως το 2030. Το σχέδιο αυτό προβλέπει μια σημαντική επέκταση της φυσικής παρουσίας της εταιρείας στην αγορά, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις του εμπορίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης προβλέπει την επέκταση της φυσικής παρουσίας κατά 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή η σημαντική αύξηση του αποτυπώματος της εταιρείας θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων και της ανάπτυξης καινοτόμων εμπορικών concepts. Οι νέες αυτές μονάδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία που χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, με στόχο την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού και την ενίσχυση της εμπορικής εμβέλειας της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου για τις ευκαιρίες

Ο Δημοσθένης Μπούμης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, προέβη σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τη νέα αυτή συμφωνία και την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, το έργο The Ellinikon αναδεικνύεται σε έναν νέο και δυναμικό εμπορικό προορισμό, ο οποίος διαθέτει έναν ισχυρό premium προσανατολισμό. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Μπούμη, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Ο κ. Μπούμης υπογράμμισε ότι η παρουσία της εταιρείας στο Riviera Galleria έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εμπορικής πρότασης. Η πρόταση αυτή σχεδιάστηκε για να συνδυάζει αρμονικά και αποτελεσματικά την ομορφιά, τη γυναικεία και την ανδρική μόδα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των καταναλωτών. Η προσθήκη του τρίτου καταστήματος έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πρόταση, προσδίδοντας μεγαλύτερο εύρος και βάθος στις προσφερόμενες επιλογές.

Απεύθυνση σε ευρύτερο κοινό και διαχρονική ποιότητα

Μέσω της συστηματικής αυτής επέκτασης, η Αττικά Πολυκαταστήματα αποκτά τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ένα σημαντικά ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται στην επέκταση της φυσικής της παρουσίας σε κομβικά σημεία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εταιρεία επιδιώκει σταθερά να προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές στους καταναλωτές της. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας αγοραστικής εμπειρίας που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα καταστήματα attica και αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της. Η ενίσχυση της παρουσίας στο The Ellinikon αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την παροχή μιας αναβαθμισμένης και ολοκληρωμένης εμπειρίας αγορών.

Με πληροφορίες από: Newsit