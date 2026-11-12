Premia Properties: Άλμα 38% στα EBITDA το εννεάμηνο του 2026 με έσοδα 32,6 εκατ. ευρώ

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε η Premia Properties, η ελληνική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, κατά το εννεάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία της (EBITDA) κατέγραψε άλμα 38%, ενώ τα ενοποιημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση 26%, φτάνοντας τα 32,6 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική που είχε καταγραφεί και το α’ εξάμηνο του έτους.

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη για την Premia Properties

Η Premia Properties ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα εννεαμήνου που ανήλθαν σε 32,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η λειτουργική κερδοφορία, συγκεκριμένα το προσαρμοσμένο EBITDA, διαμορφώθηκε στα 23,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 38%. Το ποσό αυτό προσεγγίζει ήδη το επίπεδο του συνόλου του 2025, το οποίο ήταν 24,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα κέρδη μετά φόρων για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων, που διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ το 2026 έναντι 18,8 εκατ. ευρώ το 2025. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν υψηλότερα, φτάνοντας τα 15,3 εκατ. ευρώ το 2026 σε σύγκριση με 9 εκατ. ευρώ το 2025.

Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου και επενδύσεις

Η συνολική αξία των επενδύσεων της ελληνικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθε σε 766,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11% από την αρχή του έτους. Το χαρτοφυλάκιο της Premia Properties περιλαμβάνει 80 ακίνητα, με 581 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κτιρίων υπό διαχείριση.

Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts, τα οποία βρίσκονται σε Ρόδο και Κω. Οι συγκεκριμένες μονάδες έχουν συνολική δυναμικότητα 1.316 δωματίων. Αυτή η επένδυση προστίθεται στις δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω που είχαν ήδη ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στις αρχές του έτους.

Επέκταση σε φοιτητικές κατοικίες

Στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών, η Premia Properties προχώρησε στην ένταξη νέων μονάδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, νέες φοιτητικές κατοικίες προστέθηκαν σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή. Με αυτές τις προσθήκες, η συνολική δυναμικότητα της εταιρείας στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών έχει ανέλθει στα 765 δωμάτια.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και δανεισμός

Η Premia Properties διατηρεί μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση, όπως αποδεικνύεται από τα οικονομικά της στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 282,1 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 479,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της έφτασε τα 798,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το κόστος δανεισμού, το μέσο κόστος του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2026 σε 3,8%. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων της εταιρείας υπολογίζεται στα 7,7 έτη, γεγονός που υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική στη διαχείριση του χρέους.

Στρατηγικές προτεραιότητες για το τελευταίο τρίμηνο

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2026 επιβεβαίωσαν τη δυναμική που είχε καταγραφεί ήδη από το α’ εξάμηνο του έτους, με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας να ενισχύεται περαιτέρω κατά το γ΄ τρίμηνο. Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Premia Properties έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση της επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS.

Η ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης αναμένεται να αυξήσει την αξία του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Premia παραμένουν σταθερές, με τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες να αποτελούν τους κύριους άξονες ανάπτυξης της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit