Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για υπόθεση φοροδιαφυγής – Ολοκληρώνονται οι απολογίες

Ολοκληρώνεται σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Η υπόθεση αφορά πολυσύνθετα δίκτυα εταιρειών-«βιτρινών» και «αχυρανθρώπων», με επίκεντρο τους κλάδους της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης. Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων φέρεται να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής

Η δικογραφία που εξετάζεται είναι ογκώδης και περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα. Οι αρχές εστιάζουν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων που φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικά νομικά πρόσωπα για να αποφύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα. Μέσω αυτών εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης.

Ο μηχανισμός που περιγράφεται στο κατηγορητήριο αφορά μια διαδοχική εναλλαγή εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων. Η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς αυτά να έχουν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι απολογίες και οι πρώτες αποφάσεις

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι έξι τελευταίοι από τους συνολικά 16 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας δικηγόρος και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβικό ρόλο στη νομική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και στη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στους μηχανισμούς φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

Κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν 10 κατηγορούμενοι. Δύο εξ αυτών, ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κι ένας 33χρονος επιχειρηματίας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Η περίπτωση του 33χρονου επιχειρηματία

Με την προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των απολογιών. Η φερόμενη εμπλοκή του συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ο 33χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.

Στην απολογία του, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο ρόλος του 34χρονου λογιστή και η συνέχεια

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών. Οι ισχυρισμοί του επίσης δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Με τις απολογίες των έξι τελευταίων κατηγορουμένων να ολοκληρώνονται σήμερα, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την πορεία της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Με πληροφορίες από: News.gr