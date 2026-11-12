Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί την απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην ψηφιοποίηση μιας σημαντικής διαδικασίας, αυτής που αφορά την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για παροχή υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με αγαθά τα οποία βρίσκονται υπό ειδικά τελωνειακά καθεστώτα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση σε κλάδους με υψηλή δραστηριότητα, ενώ παράλληλα μειώνει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Η ψηφιοποίηση της απαλλαγής ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση της διαδικασίας για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, η οποία αφορά παροχή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται με αγαθά που τελούν υπό συγκεκριμένα καθεστώτα. Πρόκειται για το καθεστώς του Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος, του Χώρου Τελωνειακής Επίβλεψης, του Ελεύθερου Τελωνειακού Χώρου, καθώς και της Φορολογικής Αποθήκης.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς. Μέχρι πρότινος, η διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων γινόταν με διαφορετικό τρόπο, απαιτώντας περισσότερο χρόνο και πόρους τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οφέλη για τους κλάδους υψηλής δραστηριότητας

Με την εφαρμογή της νέας ψηφιακής διαδικασίας, η ΑΑΔΕ επιδιώκει την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή δραστηριότητα. Σε αυτούς τους κλάδους περιλαμβάνονται τα διυλιστήρια, τα ναυπηγεία, καθώς και οι φορολογικές αποθήκες εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να μειώσει δραστικά το διοικητικό κόστος για έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, περίπου 150 επιχειρήσεις επηρεάζονται θετικά από αυτή την εξέλιξη. Οι Τελωνειακές Υπηρεσίες, μέχρι σήμερα, εξέδιδαν χειρόγραφα πάνω από 1.500 βεβαιώσεις ετησίως για αυτές τις περιπτώσεις, κάτι που πλέον θα αυτοματοποιηθεί.

Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή υποβολή

Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προβλέπει συγκεκριμένες διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση που λαμβάνει τις υπηρεσίες θα υποβάλλει πλέον ψηφιακά, μία φορά τον μήνα, μια συγκεντρωτική κατάσταση των τιμολογίων που αφορούν τον προηγούμενο μήνα. Η υποβολή αυτή πραγματοποιείται μέσω της πύλης myAADE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση myAADE.gov.gr.

Για την πρόσβαση στη σχετική λειτουργία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή στην πύλη. Αυτή είναι: Τα αιτήματά μου > Τελωνεία > Δασμοί, ΦΠΑ και Λοιπές Επιβαρύνσεις (Duties, VAT and other charges) – Ειδικά Καθεστώτα & Απαλλαγές > Απαλλαγή ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών ειδικών καθεστώτων. Η σαφής αυτή καθοδήγηση αποσκοπεί στην εύκολη και γρήγορη εύρεση της υπηρεσίας.

Άμεση διεκπεραίωση και εκ των υστέρων έλεγχοι

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής αυτής διαδικασίας είναι η άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα τις απαραίτητες εγκρίσεις, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Παρά την άμεση διεκπεραίωση, οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες θα διατηρούν τον ρόλο τους στον έλεγχο. Συγκεκριμένα, θα διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί η ορθή και σύμφωνη με τις διατάξεις εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Πληροφορίες και υποστήριξη

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ. Η αρχή έχει θέσει σε λειτουργία συγκεκριμένους διαύλους επικοινωνίας για την υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο ειδικός τηλεφωνικός αριθμός για την εξυπηρέτηση αυτή είναι το my1521. Μέσω αυτής της γραμμής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit