Νέο ενεργειακό σοκ απειλεί την Ευρώπη εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με επισημάνσεις του Bloomberg, ειδικά εάν ο επερχόμενος χειμώνας αποδειχθεί βαρύς. Ο πόλεμος στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν εντείνει την πίεση στον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Παράλληλα, τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου αφήνουν την Ευρώπη εκτεθειμένη σε πιθανές ελλείψεις και περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

Οι πιέσεις στην ενεργειακή αγορά

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια νέα ενεργειακή κρίση, η οποία εκδηλώνεται εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με το εκτινασσόμενο κόστος των εισαγωγών, δημιουργούν σοβαρές απειλές τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την ήπειρο. Το Bloomberg περιγράφει μια Ευρώπη που φαίνεται ανέτοιμη να αντιμετωπίσει ένα νέο ενεργειακό σοκ.

Κυβερνήσεις, βιομηχανίες και πολίτες σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Η ήπειρος δεν έχει ανακάμψει πλήρως από το ισχυρό ενεργειακό σοκ του 2022, το οποίο ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το κόστος των ενεργειακών εισαγωγών της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 127 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τους προϋπολογισμούς.

Εκτίναξη τιμών και χαμηλά αποθέματα

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν καταγράψει αύξηση σχεδόν 200% από τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, στα τέλη Οκτωβρίου, οι τιμές αυτές ξεπέρασαν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Bloomberg. Παράλληλα, στα πρατήρια καυσίμων, το ντίζελ έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ τιμών, ενώ η κηροζίνη έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε τιμή, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου, την 1η Οκτωβρίου, οι αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γεμάτες κατά 72%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το χαμηλότερο εποχικό επίπεδο που έχει καταγραφεί, ευρισκόμενο περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον πρόσφατο μέσο όρο. Επιπλέον, η πληρότητα αυτή ήταν αισθητά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό στόχο του 90%, δημιουργώντας ανησυχίες για την επάρκεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το σενάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG) έχει εκπονήσει ένα σενάριο που προβλέπει ένα δυσοίωνο ενδεχόμενο για την Ευρώπη. Εάν ο χειμώνας αποδειχθεί ψυχρότερος από το αναμενόμενο και η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμείνει περιορισμένη, η Ευρώπη θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη χειμερινή περίοδο με πληρότητα αποθηκών μόλις 10%. Ένα τέτοιο επίπεδο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Για την αποφυγή αυτού του ακραίου σεναρίου, θα χρειαζόταν να ζητηθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, δεν αποκλείεται τα αποθέματα φυσικού αερίου να εξαντληθούν πλήρως έως τον Μάρτιο, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ή αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Προειδοποίηση για μακροχρόνια πίεση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) έχει εκδώσει προειδοποίηση σχετικά με την ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η ανάγκη αυτή το καλοκαίρι του 2027 ενδέχεται να παρατείνει την πίεση στις αγορές, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και δημιουργώντας συνεχή αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει ότι οι προκλήσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό δεν είναι πρόσκαιρες, αλλά ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki