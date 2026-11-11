Συντάξεις 2027: Οι βασικές επιλογές και οι εξαιρέσεις για τους ασφαλισμένους

Χιλιάδες εργαζόμενοι που προγραμματίζουν την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο το 2027, καθώς το ασφαλιστικό σύστημα θα υποδεχθεί τρεις βασικές επιλογές συνταξιοδότησης. Παράλληλα, σημαντικές εξαιρέσεις θα ισχύσουν για εκείνους τους ασφαλισμένους που έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα με βάση παλαιότερες διατάξεις. Η προσεκτική εξέταση των προϋποθέσεων είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Οι βασικοί παράγοντες για τη συνταξιοδότηση

Το κεντρικό ερώτημα για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί είναι εάν έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η επίτευξη του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την εργασία.

Ωστόσο, για ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών εργαζομένων, η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα δύο στοιχεία. Καθοριστικοί παράγοντες είναι επίσης η ημερομηνία της πρώτης ασφάλισης, το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκουν, η οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς και η ύπαρξη ενός θεμελιωμένου ή κατοχυρωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αυτές οι επιπρόσθετες παράμετροι διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο πλαίσιο για την πρόσβαση στη σύνταξη.

Ειδικές ρυθμίσεις για κατοχυρωμένα δικαιώματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασφαλισμένοι που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα βάσει παλαιότερων διατάξεων. Αυτή η ομάδα εργαζομένων μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες υποκατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις.

Στην κατηγορία αυτή ενδέχεται να ανήκουν μητέρες ανηλίκων, οι οποίες είχαν συγκεκριμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 35ετία, 36ετία ή 37ετία στην εργασία τους, καθώς και εργαζόμενοι του Δημοσίου ή πρώην ειδικών ταμείων. Για αυτούς τους ασφαλισμένους, η απλή διαπίστωση ενός συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων δεν είναι επαρκής για την συνταξιοδότηση.

Για τις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται μια πιο ενδελεχής εξέταση. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να εξεταστεί με ακρίβεια το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώθηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιο μεταβατικό όριο ηλικίας αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση, ώστε να καθοριστεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως όσοι είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2021, δεν το χάνουν ακόμα κι αν επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν το 2027.

Προϋποθέσεις για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Ειδικές δυνατότητες συνταξιοδότησης προβλέπονται για τους εργαζομένους που έχουν ασφαλιστεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτές οι ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και την επιβάρυνση που συνεπάγονται τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Η πλήρης σύνταξη για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά μπορεί να χορηγηθεί στην ηλικία των 62 ετών. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται 4.500 ημέρες συνολικής ασφάλισης, εκ των οποίων ένα συγκεκριμένο μέρος πρέπει να έχει συμπληρωθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η χορήγηση της σύνταξης υπόκειται σε ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Δυνατότητα μειωμένης σύνταξης για παλαιούς ασφαλισμένους

Για ορισμένους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης. Αυτή η επιλογή παρέχει μια εναλλακτική λύση για την έξοδο από την αγορά εργασίας, πριν από την πλήρη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οι όροι για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης καθορίζονται από το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο, προσφέροντας μια διέξοδο σε όσους πληρούν τα κριτήρια των 10.500 ημερών ασφάλισης.

Με πληροφορίες από: Newsit