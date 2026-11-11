Η Autohellas ανακοίνωσε πωλήσεις 785,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026

Ο όμιλος Autohellas ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντικά στοιχεία για την πορεία των δραστηριοτήτων του. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 785,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 65,9 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση των καθαρών κερδών για τη μητρική, ο όμιλος διατήρησε τη δυναμική του σε βασικούς τομείς.

Επιδόσεις τρίτου τριμήνου

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται από την Autohellas ως το εποχικά ισχυρότερο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα 284,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα.

Στην ίδια περίοδο, το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 107,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 40,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μια μικρή αύξηση της τάξης του 0,4%.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η δυναμική του κλάδου μισθώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, επιβεβαιώθηκε και αντιστάθμισε την υποχώρηση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της κατηγορίας εμπορίας.

Συνολικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Σε επίπεδο εννεαμήνου του 2026, ο κύκλος εργασιών της Autohellas ανήλθε σε 785,4 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό διατηρήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2025, δείχνοντας μια σταθερή πορεία εσόδων για τον όμιλο.

Το EBITDA για την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε σε 237,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,4%. Ωστόσο, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 65,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,1%.

Δραστηριότητα μισθώσεων και στόλος

Ο όμιλος Autohellas διατηρεί έναν εκτεταμένο στόλο αυτοκινήτων, ο οποίος απασχολεί σχεδόν 69.000 οχήματα. Αυτή η δραστηριότητα καλύπτει τόσο τις βραχυχρόνιες όσο και τις μακροχρόνιες μισθώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Οι επενδύσεις σε νέα αυτοκίνητα ανήλθαν σε περίπου 14.000 οχήματα, δείχνοντας τη συνεχή ανανέωση και επέκταση του στόλου. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, όπως καταγράφηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έφτασαν τα 578 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της Hertz στην Ελλάδα

Η δραστηριότητα των μισθώσεων αυτοκινήτων της Hertz στην Ελλάδα συνέχισε τη θετική της πορεία κατά το εννεάμηνο του 2026. Ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 5,2%, φτάνοντας τα 256,6 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στις μακροχρόνιες μισθώσεις όσο και στις βραχυχρόνιες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της κερδοφορίας της εταιρείας. Ο πολύ μεγάλος βαθμός ανανέωσης του στόλου και το ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο στήριξαν την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή ανά μονάδα.

Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα περιορίστηκε από την εκποίηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου. Τα συγκεκριμένα οχήματα είχαν αγοραστεί κυρίως την περίοδο 2022-2023, όταν η περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων αυτοκινήτων είχε οδηγήσει τις τιμές αγοράς σε υψηλά επίπεδα.

Διεθνής παρουσία και η περίπτωση της Πορτογαλίας

Η διεθνής δραστηριότητα μισθώσεων αυτοκινήτων της Hertz κατέγραψε επίσης αύξηση στον κύκλο εργασιών της. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 148,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2026, έναντι 137,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,3%.

Στην Πορτογαλία, η εποχικά ισχυρή θερινή περίοδος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των ζημιών που είχαν καταγραφεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η θυγατρική στην Πορτογαλία επανήλθε σε οριακή κερδοφορία σε επίπεδο εννεαμήνου.

Παρόλα αυτά, η κερδοφορία αυτή παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, όπως αναφέρεται από τον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Newsit