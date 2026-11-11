Συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Πληρωμές 211,5 δισ. ευρώ το 2027

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2027. Οι συνολικές πληρωμές προβλέπεται να φτάσουν τα 211,5 δισ. ευρώ, ένα ποσό που υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 2026. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων σε όλη την Ένωση.

Οι πληρωμές του 2027 και η σύγκριση με το 2026

Οι πληρωμές στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 ορίζονται στα 211,5 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 13,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί έως τώρα για το προηγούμενο έτος, το 2026. Ο προϋπολογισμός του 2026 είχε αρχικά καθοριστεί με πληρωμές ύψους 190,1 δισ. ευρώ.

Στη συνέχεια, οι πληρωμές για το 2026 αυξήθηκαν στα 198,1 δισ. ευρώ μετά την τροποποίηση που έγινε τον Σεπτέμβριο. Μια επιπλέον αναθεώρηση, η οποία εκκρεμεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει την προσθήκη 4,2 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κονδυλίων να προορίζεται για προγράμματα συνοχής.

Οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης

Πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών πληρωμών του 2027 κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της Ένωσης. Η πρώτη κατηγορία, με την ονομασία «Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες», συγκεντρώνει το ποσό των 81,85 δισ. ευρώ.

Αυτή η κατηγορία χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή ανάπτυξη στα κράτη μέλη. Η δεύτερη σημαντική κατηγορία, «Φυσικοί πόροι και το περιβάλλον», στην οποία αντιστοιχούν 61,28 δισ. ευρώ, καλύπτει δράσεις που συνδέονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Οι ανάγκες πληρωμών και οι εκτιμήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισημάνει κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού ότι οι ανάγκες σε πληρωμές παρουσιάζουν αύξηση όσο τα έργα συνοχής και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης προχωρούν στην υλοποίησή τους. Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει τη δυναμική φύση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων.

Ειδικότερα, για τα προγράμματα συνοχής, οι αρχικές εκτιμήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη έδειχναν αιτήματα πληρωμής ύψους 68,1 δισ. ευρώ για το 2027. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με τα 57,2 δισ. ευρώ που είχαν εκτιμηθεί για το 2026, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση.

Το ελληνικό ενδιαφέρον και οι πόροι

Στην Ελλάδα, οι πόροι που προέρχονται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελούν βασικό πυλώνα χρηματοδότησης για το ΕΣΠΑ. Μέσω του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται έργα υποδομής, πραγματοποιούνται επενδύσεις σε επιχειρήσεις και αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι πληρωμές για αυτά τα έργα εξαρτώνται από την πορεία υλοποίησής τους και από τα αιτήματα που υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον αγροτικό τομέα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παρέχει κάλυψη τόσο για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς όσο και για επενδύσεις που γίνονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Νέες δεσμεύσεις και η διαδικασία έγκρισης

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε για το τελευταίο έτος του δημοσιονομικού πλαισίου 2021–2027 περιλαμβάνει επίσης νέες δεσμεύσεις, οι οποίες ανέρχονται στα 199,7 δισ. ευρώ. Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν δαπάνες που είναι δυνατόν να πληρωθούν και σε επόμενα έτη, πέραν του 2027.

Τα 211,5 δισ. ευρώ που αφορούν τις πληρωμές του 2027 καλύπτουν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες όσο και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες χρονιές. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν προθεσμία 14 ημερών για να εγκρίνουν επισήμως την εν λόγω συμφωνία, με την απόφαση του Συμβουλίου να αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit