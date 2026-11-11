Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης: Όλες οι λεπτομέρειες για αιτήσεις και πληρωμές

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά λειτουργίας της, υποβλήθηκαν περίπου 4.500 αιτήσεις. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία υποβολής και οι απαραίτητες πληροφορίες

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την εφαρμογή στην ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια στις «Δημοφιλείς Εφαρμογές» με την ονομασία «myΘέρμανση».

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, είναι απαραίτητο ο αιτών να έχει δηλώσει έναν έγκυρο αριθμό λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE. Σε αυτόν τον λογαριασμό, ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται είτε ως κύριος δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος. Κατά την υποβολή, δηλώνονται το είδος του καυσίμου ή η μορφή θέρμανσης που χρησιμοποιείται, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, απαιτείται ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, ο οικισμός και η διεύθυνση του ακινήτου, καθώς και αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος. Οι ένοικοι καλούνται να συμπληρώσουν και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή. Τέλος, δηλώνονται τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και, αν πρόκειται για πολυκατοικία, η κατανομή των χιλιοστών της δαπάνης θέρμανσης.

Αυξημένο επίδομα και προκαταβολές

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο 2026-2027, το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Στις ορεινές περιοχές της χώρας, το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία καυσίμου, την κατοικία και τα εισοδηματικά-περιουσιακά κριτήρια του δικαιούχου. Το τελικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ.

Όσοι έλαβαν επίδομα κατά την περίοδο 2025-2026 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προκαταβολή έως το 80% του ποσού που εισέπραξαν την προηγούμενη χρονιά, ποσοστό αυξημένο έναντι του 60% που ίσχυε πέρυσι. Η υπόλοιπη δόση για αυτούς τους δικαιούχους καταβάλλεται έως τις 28 Μαΐου 2027, μετά την οριστικοποίηση των καταναλώσεων. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή ανέρχεται στο 65% του δικαιούμενου ποσού, έναντι 50% πέρυσι. Επιπλέον, για ορισμένες μορφές θέρμανσης, προβλέπεται και συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Για παράδειγμα, μία οικογένεια που έλαβε 1.000 ευρώ πέρυσι, θα λάβει προκαταβολή 800 ευρώ. Ένας νέος δικαιούχος με δικαιούμενο ποσό 1.000 ευρώ, θα λάβει αρχικά περίπου 650 ευρώ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας και γενικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει ή διαζευγμένα), τα οποία θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με τα προβλεπόμενα καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί.

Για τους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας, ισχύει μία επιπλέον προϋπόθεση: το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και ο κλιματικός συντελεστής του οικισμού να είναι τουλάχιστον 0,8. Τα γενικά εισοδηματικά κριτήρια για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του έτους 2025 ορίζονται έως 16.000 ευρώ για τους άγαμους, έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο, και έως 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια

Το ρεύμα παραμένει το υψηλότερο ποσό αναφοράς για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, οριζόμενο στα 380 ευρώ. Για τα υπόλοιπα καύσιμα, τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται στα 360 ευρώ για τα πέλετ, στα 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, στα 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και στα 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη μπλε κηροζίνη και το υγραέριο. Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς με τον συντελεστή του οικισμού της κύριας κατοικίας, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το συνολικό ποσό, όπως προαναφέρθηκε, αυξάνεται επιπλέον κατά 30% για τη φετινή περίοδο.

Για όσους αιτούνται επίδομα με ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Εξαιρούνται όσοι έλαβαν επίδομα θέρμανσης για άλλο είδος καυσίμου για την ίδια κύρια κατοικία το έτος 2025. Επίσης, εξαιρούνται όσοι έλαβαν επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 και δεν είχαν μέση μηνιαία κατανάλωση ρεύματος (εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου του 2025) άνω των 300 kWh. Αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για τους νέους δικαιούχους ή για όσους διαμένουν σε οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) ή στην φορολογική δήλωση του έτους 2025. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ίδιος αριθμός παροχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν δικαιούχους, ούτε επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αίτησης από τον ίδιο ΑΦΜ. Ο συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών, που θα εκτιμηθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το διάστημα Οκτώβριος 2026 – Μάρτιος 2027, θα δημοσιευθεί με νέα απόφαση και θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τελικού ποσού, ενώ η προκαταβολή υπολογίζεται με τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis