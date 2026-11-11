Επιστρέφουν σε λειτουργία τα καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα

Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφουν από σήμερα, Τετάρτη (11/11), τα 107 καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επαναλειτουργία έρχεται μετά από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής της δραστηριότητας, η οποία συνδέθηκε με σκάνδαλο φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα καταστήματα του δικτύου θα ανοίξουν στις 13:00, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ξανά το καταναλωτικό κοινό.

Η επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων

Μετά από μια περίοδο αναμονής, η Pizza Fan σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στην αγορά, με το σύνολο των 107 καταστημάτων της να λειτουργούν ξανά από σήμερα, Τετάρτη. Η εταιρεία, μέσω επίσημης ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε τους καταναλωτές για την επανεκκίνηση των εργασιών της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των εξελίξεων που ακολούθησαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Η έναρξη λειτουργίας για όλα τα καταστήματα του δικτύου έχει οριστεί για τις 13:00 το μεσημέρι, προσφέροντας ξανά τις υπηρεσίες τους στο κοινό. Η εταιρεία δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους πελάτες της για την αμέριστη συμπαράσταση που δέχθηκε κατά την περίοδο αυτή. «Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης με το καταναλωτικό κοινό.

Διαθέσιμοι τρόποι παραγγελίας και συνεργασίες

Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων, οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους χρησιμοποιώντας όλους τους καθιερωμένους τρόπους. Η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, pizzafan.gr, είναι ξανά σε πλήρη λειτουργία, επιτρέποντας την ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων. Παράλληλα, η εφαρμογή της Pizza Fan για κινητά τηλέφωνα είναι και πάλι διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Για όσους προτιμούν την τηλεφωνική επικοινωνία, οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται καλώντας στους αριθμούς 18 111 και 210 811 2000. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί τις συνεργασίες της με τις δημοφιλείς πλατφόρμες διανομής φαγητού, Wolt και efood, μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν επίσης να παραγγείλουν τα αγαπημένα τους προϊόντα, εξασφαλίζοντας ευκολία και ποικιλία επιλογών.

Η αναστολή λειτουργίας και η δικαστική έρευνα

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί μια περίοδο αναστολής της λειτουργίας τους, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις εβδομάδες. Η προσωρινή αυτή διακοπή είχε προκύψει ως άμεση συνέπεια της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Η δέσμευση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει δικαστικής έρευνας, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών.

Η υπόθεση συνδέεται με ισχυρισμούς για φορολογικές παραβάσεις και απόκρυψη εσόδων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν προκαλέσει σημαντική αναστάτωση τόσο στους εργαζομένους της εταιρείας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, όσο και στο ευρύτερο δίκτυο των καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Πριν από την τωρινή πλήρη επαναλειτουργία, είχε ανακοινωθεί η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, σηματοδοτώντας την πρόθεση της εταιρείας να επανέλθει στην πλήρη δραστηριότητά της.

Το σύστημα «κεράσματος» στο επίκεντρο των ερευνών

Ένα από τα βασικά σημεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας ήταν το σύστημα του «κεράσματος» στις παραγγελίες. Οι αρχές διερεύνησαν ενδελεχώς τις πρακτικές που ακολουθούνταν σχετικά με αυτό το σύστημα, το οποίο φέρεται να συνδέεται άμεσα με τις καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις και την απόκρυψη εσόδων της επιχείρησης. Η διερεύνηση αυτών των πτυχών αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της δικαστικής υπόθεσης που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών.

Η αναστολή λειτουργίας, η οποία διήρκεσε για ένα διάστημα περίπου τριών εβδομάδων, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή όλων των εργασιών σε όλα τα καταστήματα της Pizza Fan. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Ωστόσο, με τις τελευταίες ανακοινώσεις, η εταιρεία προχωρά στην πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου της, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την ομαλότητα στις δραστηριότητές της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis