Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε έσοδα εννεαμήνου 830,3 εκατ. ευρώ και αναμένει εγκρίσεις για την evoke

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου τα προκαταρκτικά της οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας έσοδα 830,3 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 273,6 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά ενσωματώνουν τη Bally’s International Interactive, η οποία προστέθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα, η εταιρεία παρείχε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας εξαγοράς της evoke, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026

Για την περίοδο του εννεαμήνου του 2026, τα έσοδα της Bally’s Intralot ανήλθαν σε 830,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 273,6 εκατ. ευρώ. Αυτά τα προκαταρκτικά μεγέθη περιλαμβάνουν πλήρως τη Bally’s International Interactive, η οποία εντάχθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το 2025.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όπου τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 263,9 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 90,1 εκατ. ευρώ, η σημαντική μεταβολή εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή στη σύνθεση του ομίλου. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA για το σύνολο του ομίλου ανήλθε στο 33%.

Η συμβολή της Bally’s International Interactive

Η Bally’s International Interactive, η οποία προστέθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του 2025, είχε καθοριστική συμβολή στα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου του 2026. Συγκεκριμένα, συνεισέφερε 579,2 εκατ. ευρώ στα συνολικά έσοδα του ομίλου και 195,6 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA.

Η ψηφιακή δραστημιότητα που ενσωματώθηκε στον όμιλο εμφάνισε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 33,8%, υπογραμμίζοντας την αποδοτικότητα αυτού του τομέα. Η προσθήκη αυτής της μονάδας αποτελεί τον κύριο παράγοντα πίσω από την αύξηση των συνολικών εσόδων και EBITDA σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επιδόσεις στις διεθνείς αγορές

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Bally’s International Interactive δραστηριοποιείται στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, παρατηρήθηκε αύξηση των διαδικτυακών εσόδων. Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ στο προηγούμενο τρίμηνο η άνοδος είχε φτάσει το 11,6%.

Ωστόσο, στην ίδια βρετανική αγορά, η αύξηση του φόρου στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, που τέθηκε σε ισχύ από τον Απρίλιο, είχε αρνητικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με την εταιρεία, επιβάρυνε τα προσαρμοσμένα EBITDA της Bally’s International Interactive κατά περίπου 68 εκατ. ευρώ αθροιστικά για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο.

Στην Ισπανία, τα αντίστοιχα έσοδα σημείωσαν αύξηση 18,9%, φτάνοντας τα 13,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνέδεσε αυτή τη θετική εξέλιξη με την αύξηση του αριθμού των ενεργών παικτών στην ισπανική αγορά.

Οι δραστηριότητες της προϋπάρχουσας Intralot

Όσον αφορά τις δραστηότητες της προϋπάρχουσας Intralot, τα έσοδα για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 251,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,9%. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 78,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας κάμψη 13,4%.

Η πίεση σε αυτό το τμήμα του ομίλου εντοπίστηκε κυρίως στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, υπήρξε χαμηλότερη συνεισφορά από τις λοταρίες και τις πωλήσεις εξοπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, στις υπηρεσίες προς καταναλωτές, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 7,1%, φτάνοντας τα 60,1 εκατ. ευρώ, με θετική συμβολή από τις αγορές της Αργεντινής και της Τουρκίας.

Ρευστότητα και δείκτες δανεισμού

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η συνολική ρευστότητα που ανακοίνωσε ο όμιλος ανήλθε σε 472,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 287,3 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στα τέλη Ιουνίου.

Η συνολική ρευστότητα περιλαμβάνει 312,4 εκατ. ευρώ σε διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις, καθώς και 160 εκατ. ευρώ σε αδιάθετη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,63 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρής μόχλευσης, ο οποίος συσχετίζει τον δανεισμό με τα λειτουργικά κέρδη, ανήλθε στις 4,33 φορές.

Η πορεία της εξαγοράς της evoke

Η διαδικασία εξαγοράς της evoke συνεχίζεται, όπως ενημέρωσε η εταιρεία. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η ολοκλήρωση αυτή εξαρτάται από τη λήψη των εκκρεμών εγκρίσεων και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η συμφωνία για την εξαγορά της evoke είχε ανακοινωθεί αρχικά τον Ιούνιο. Έκτοτε, έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από τους μετόχους και των δύο εταιρειών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίησή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki