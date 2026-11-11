Η HELLENiQ Energy εξετάζει επέκταση στα καύσιμα της Ρουμανίας μετά τις ΑΠΕ

Η HELLENiQ Energy ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ στη Ρουμανία, με ορίζοντα το 2030. Οι επενδύσεις αυτές εστιάζουν κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις μπαταρίες. Παράλληλα, ο ελληνικός όμιλος εξετάζει την επέκτασή του και στον τομέα της εμπορίας καυσίμων στη ρουμανική αγορά.

Επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η HELLENiQ Energy έχει προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις στη Ρουμανία, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 1,3 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθούν έως το 2030. Το κύριο βάρος αυτών των επενδύσεων πέφτει στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών.

Για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου χαρτοφυλακίου έργων, η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε στη Ρουμανία τη θυγατρική εταιρεία HELLENiQ ENERGY Renewables Romania. Αυτή η νέα οντότητα θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία των σχετικών έργων πράσινης ενέργειας στη χώρα.

Σχέδια για επέκταση στην εμπορία καυσίμων

Πέρα από την πράσινη ενέργεια, οι φιλοδοξίες του ελληνικού ομίλου στη Ρουμανία επεκτείνονται και στον τομέα της εμπορίας καυσίμων. Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι η εταιρεία αξιολογεί σοβαρά την επέκταση της δραστηριότητάς της και σε αυτόν τον κλάδο.

Το εγχείρημα στον τομέα των καυσίμων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με τις σχετικές αποφάσεις να μην έχουν ληφθεί οριστικά. Ωστόσο, η πρόθεση για διείσδυση στην αγορά καυσίμων της Ρουμανίας είναι σαφής, συμπληρώνοντας το επενδυτικό πλάνο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πιθανές στρατηγικές εισόδου στην αγορά

Για την είσοδό της στην αγορά εμπορίας καυσίμων της Ρουμανίας, η HELLENiQ Energy εξετάζει δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη επιλογή αφορά την εξαγορά μιας ήδη υφιστάμενης τοπικής εταιρείας, η οποία διαθέτει ήδη παρουσία και δίκτυο στη Ρουμανία.

Η δεύτερη στρατηγική που αξιολογείται είναι η σύσταση μιας νέας εταιρείας από την αρχή, με ταυτόχρονη ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου διανομής καυσίμων. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των δεδομένων και τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του ομίλου.

Η στρατηγική σημασία της Ρουμανίας

Η HELLENiQ Energy θεωρεί τη Ρουμανία έναν ιδιαίτερα υποσχόμενο προορισμό για τις επενδύσεις της. Ο όμιλος εκτιμά ότι η χώρα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENiQ σκοπεύει να προσεγγίσει τη ρουμανική αγορά με σοβαρότητα και να αποφύγει έναν απλό ρόλο «επισκέπτη». Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας ουσιαστικής και μακροπρόθεσμης παρουσίας, η οποία θα χτιστεί βήμα-βήμα μέσα από τις επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Διεθνής παρουσία και μελλοντικά σχέδια αγωγών

Με την επέκταση στη Ρουμανία, η HELLENiQ Energy είναι πιθανό να προσθέσει έναν ακόμη διεθνή προορισμό στο ενεργητικό της. Ο όμιλος διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως στην Κύπρο, όπου λειτουργούν 99 πρατήρια της ΕΚΟ. Επίσης, στη Βουλγαρία, μέσω της ΕΚΟ Bulgaria, αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων.

Αναφορικά με τους αγωγούς καυσίμων, η διοίκηση αναφέρθηκε στον αγωγό Vardax, ο οποίος μεταφέρει ποσότητες προς τη Βόρεια Μακεδονία από το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Το επόμενο βήμα για τον αγωγό Vardax προβλέπει την επέκτασή του προς τη Σερβία, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε καύσιμα.

Ωστόσο, η HELLENiQ Energy δεν θεωρεί ότι υπάρχει επιχειρηματική λογική για μια αντίστοιχη επέκταση του αγωγού προς τη Ρουμανία. Επίσης, δεν κρίνεται σκόπιμη η επαναλειτουργία διυλιστηρίου στη Βόρεια Μακεδονία μέσω νέων επενδύσεων, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Newsit