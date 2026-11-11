Εκτοξεύτηκαν τα ενοίκια κατοικιών κατά σχεδόν 24% σε τρία χρόνια

Μια σημαντική αύξηση της τάξης του 23,9% παρατηρήθηκε στα ενοίκια κατοικιών μέσα σε μια τριετία, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος στο ίδιο διάστημα σημείωσε αύξηση 10,4%, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στο κόστος στέγασης.

Η εκτόξευση των ενοικίων την τελευταία τριετία

Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε μια εκρηκτική άνοδο στα ενοίκια κατοικιών, με το ποσοστό να φτάνει το 23,9% σε διάστημα τριών ετών. Αυτή η αύξηση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 10,4% για την ίδια περίοδο.

Αναλυτικότερα, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Οκτώβριο του 2024 σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 η άνοδος έφτασε το 8,9%. Φέτος, τον Οκτώβριο του 2026, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή άνοδος προστίθεται σε ήδη αυξημένα μισθώματα των δύο προηγούμενων ετών.

Μηνιαίες και ετήσιες μεταβολές

Εξετάζοντας τις πιο πρόσφατες μεταβολές, τα ενοίκια παρουσίασαν αύξηση 1,3% εντός ενός μήνα, από τον Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου επιταχύνθηκε, ανεβαίνοντας από το 5,9% στο 6,8%.

Αυτές οι διαδοχικές αυξήσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, καθώς το κόστος στέγασης συνεχίζει να κινείται ανοδικά με σταθερό ρυθμό.

Το κόστος στέγασης στην πράξη για τα νοικοκυριά

Για να γίνει πιο αντιληπτή η επίπτωση των αυξήσεων, ένα νοικοκυριό που πλήρωνε 600 ευρώ τον Οκτώβριο του 2023, αν το ενοίκιό του ακολουθούσε τις καταγεγραμμένες αυξήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, θα έφτανε να πληρώνει 639 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024. Έναν χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2025, το ποσό θα ανερχόταν σε περίπου 696 ευρώ, ενώ τον φετινό Οκτώβριο του 2026, το μίσθωμα θα έφτανε τα 743 ευρώ.

Η συνολική διαφορά ανέρχεται σε 143 ευρώ τον μήνα. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1.720 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση, εφόσον το μίσθωμα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο.

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 το ενοίκιο απορροφούσε ήδη το 17,3% των μηνιαίων εξόδων των νοικοκυριών που νοικιάζουν. Μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες που αφορούν τη στέγαση, το συνολικό μερίδιο έφτανε το 23,4%, δηλαδή σχεδόν ένα στα τέσσερα ευρώ που ξοδεύονταν κάθε μήνα.

Οι επιστροφές ενοικίων και τα νέα όρια

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου η καταβολή επιστροφών για τα ενοίκια. Ωστόσο, οι επιστροφές αυτές υπολογίζονται με βάση τα ενοίκια που πλήρωσαν οι δικαιούχοι το 2025 και δήλωσαν στο φετινό Ε1, και όχι με τα ποσά που καταβάλλουν σήμερα.

Για την κύρια κατοικία, το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο της δηλωμένης ετήσιας δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η φετινή πληρωμή σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή των διευρυμένων εισοδηματικών ορίων. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αυτή η διεύρυνση αναμένεται να προσθέσει περίπου 70.000 νέους δικαιούχους. Ενδεικτικά, το όριο εισοδήματος για έναν άγαμο αυξήθηκε από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ.

Παραδείγματα και μελλοντικές ρυθμίσεις

Για παράδειγμα, ένας δικαιούχος που πλήρωσε και δήλωσε 8.400 ευρώ σε ενοίκια για το έτος 2025, θα λάβει επιστροφή 700 ευρώ τον Νοέμβριο, ακόμα κι αν το τρέχον μίσθωμα για το ίδιο σπίτι είναι πλέον υψηλότερο.

Όσον αφορά τις μελλοντικές επιστροφές, τα μισθώματα που θα καταβληθούν μέσα στο 2026 θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό της επιστροφής που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Με πληροφορίες από: Newsit