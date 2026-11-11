Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών της Vodafone Ελλάδας με ώθηση από ψηφιακά έργα

Σημαντική αύξηση στα τριμηνιαία έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας, τα οποία ανήλθαν στα 286 εκατ. ευρώ, έναντι 247 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου. Η άνοδος αυτή, που φτάνει το 15,8%, συνδέεται άμεσα με την ενισχυμένη πορεία τόσο των υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, όσο και με την επιτυχή παράδοση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και περιλαμβάνονται στην ενημέρωση για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2027 του ομίλου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας αποτελεί το αποτέλεσμα της συνδυασμένης επίδρασης δύο διακριτών δραστηριοτήτων. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία επωφελήθηκε από την παράδοση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούνται για τον δημόσιο τομέα. Αυτά τα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνέβαλαν στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της ελληνικής εταιρείας. Τα έσοδα από την παράδοση αυτών των έργων ακολουθούν τον κύκλο υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι συνδρομές τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα εσόδων. Οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις της πελατειακής βάσης σε αυτές τις υπηρεσίες στηρίζουν ένα σταθερό μέρος των εσόδων. Η συνδυασμένη αυτή δυναμική, από τα ψηφιακά έργα και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, αποτυπώνει την αύξηση των συνολικών εσόδων από υπηρεσίες.

Επιδόσεις στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία

Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η Vodafone Ελλάδας διατήρησε περίπου 3,96 εκατομμύρια συνδέσεις. Το μέσο έσοδο ανά χρήστη διαμορφώθηκε στα 11,8 ευρώ, ενώ η κίνηση δεδομένων προσέγγισε τις 284.000 τεραμπάιτ, αναδεικνύοντας την αυξημένη χρήση των υπηρεσιών δεδομένων. Αυτά τα μεγέθη υπογραμμίζουν την ενεργή συμμετοχή των συνδρομητών στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, η πελατειακή βάση της εταιρείας παρέμεινε σε περίπου ίδια επίπεδα. Παρόλα αυτά, σημειώθηκε αύξηση εσόδων στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι σημαντικό να διαχωριστούν αυτές οι δύο μετρήσεις, καθώς η αύξηση των εσόδων καταγράφει τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η σταθερότητα της πελατειακής βάσης αφορά την εξέλιξη του αριθμού των συνδέσεων.

Επέκταση υποδομών δικτύου

Στο κομμάτι των υποδομών, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει την ανάπτυξη των δικτύων της. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας έχει επεκταθεί και καλύπτει πλέον περισσότερα από 650.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Αυτό το μέγεθος αναφέρεται στη διαθεσιμότητα του δικτύου στα συγκεκριμένα ακίνητα, με την ενεργοποίηση κάθε σύνδεσης να απαιτεί χωριστή εμπορική συμφωνία με τον εκάστοτε πελάτη.

Παράλληλα, στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο πέμπτης γενιάς (5G) της εταιρείας έχει φτάσει σε κάλυψη το 96,9% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Η παρουσία του 5G επεκτείνεται σε 249 πόλεις και 72 νησιά της χώρας. Τα δύο αυτά μεγέθη, για τις οπτικές ίνες και το 5G, αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την επέκταση των υποδομών σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία αντίστοιχα.

Οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Vodafone

Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο παρουσίασαν αύξηση 11,4%, φτάνοντας τα 21,9 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από υπηρεσίες του ομίλου ανήλθαν σε 18,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οργανική αύξηση 5,8%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις (EBITDAaL) διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την επιχειρησιακή απόδοση.

Ωστόσο, στο καθαρό αποτέλεσμα, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Οι ζημίες αυτές αποδόθηκαν κυρίως σε λογιστικές επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη ταμειακή εκροή. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν απομειώσεις στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως οι κύριοι παράγοντες. Η διοίκηση του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο της οικονομικής χρήσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki