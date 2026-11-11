Η Safe Bulkers υπερτριπλασίασε τα κέρδη εννεαμήνου και αυξάνει το μέρισμα

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η ναυτιλιακή Safe Bulkers κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026, με τα καθαρά κέρδη να υπερτριπλασιάζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος για τις κοινές μετοχές, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων και παραλαβής νεότευκτων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου

Τα καθαρά κέρδη της Safe Bulkers για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκαν στα 96,3 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα 26,7 εκατ. δολάρια που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2025. Τα στοιχεία αυτά, που έγιναν γνωστά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αποτυπώνουν την επίδραση των υψηλότερων ναύλων ξηρού φορτίου στα οικονομικά μεγέθη της ναυτιλιακής.

Στο ίδιο διάστημα του εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 252,9 εκατ. δολάρια, έναντι 203,2 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώθηκε σε 19.658 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο από τα 15.011 δολάρια της προηγούμενης χρονιάς. Αυτή η βελτίωση στα έσοδα συνδέεται επίσης με την απόδοση πλοίων που διαθέτουν συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, παρά το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των πλοίων που εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία ήταν ελαφρώς μικρότερος.

Η επίδοση του τρίτου τριμήνου

Ειδικότερα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη της Safe Bulkers υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 39 εκατ. δολάρια, έναντι 17,8 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα της συγκεκριμένης περιόδου ανήλθαν σε 91 εκατ. δολάρια, έναντι 73,1 εκατ. δολαρίων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 34 εκατ. δολάρια, από 13,9 εκατ. δολάρια. Το ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) έφτασε τα 21.235 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο από τα 15.507 δολάρια που ήταν στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,35 δολάρια, από 0,15 δολάρια, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,31 δολάρια από 0,12 δολάρια έναν χρόνο πριν.

Αύξηση μερίσματος και χρηματοδότηση

Το διοικητικό συμβούλιο της Safe Bulkers ενέκρινε αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος για τις κοινές μετοχές κατά 20%. Το νέο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,09 δολάρια ανά μετοχή, από 0,075 δολάρια που ήταν προηγουμένως. Η καταβολή του μερίσματος έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων την 25η Νοεμβρίου.

Στο σκέλος της χρηματοδότησης, η εταιρεία προχώρησε σε δύο σημαντικές συμφωνίες. Τον Ιούλιο, συμφώνησε σε δάνειο ύψους 60 εκατ. δολαρίων, ενώ τον Οκτώβριο εξασφάλισε πιστωτική διευκόλυνση 50 εκατ. δολαρίων. Και οι δύο αυτές συμφωνίες συνδέουν τους όρους δανεισμού με την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας σε βιώσιμες πρακτικές.

Στόλος και επενδύσεις σε νεότευκτα

Στις 30 Οκτωβρίου, η Safe Bulkers διέθετε έναν στόλο 46 πλοίων ξηρού φορτίου, με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται περίπου στα 4,5 εκατ. τόνους νεκρού βάρους. Η μέση ηλικία του στόλου υπολογίζεται στα 9,8 έτη. Η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της.

Το βιβλίο παραγγελιών της Safe Bulkers περιλαμβάνει επτά πλοία τύπου Kamsarmax και ένα πλοίο τύπου Capesize. Οι παραδόσεις αυτών των νεότευκτων πλοίων αναμένονται σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Ένα από τα υπό παραγγελία πλοία θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μεθανόλη ως καύσιμο, ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του στόλου. Μάλιστα, τον Οκτώβριο, η εταιρεία είχε ήδη παραλάβει το Kypros Island, ένα πλοίο διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης.

Για επτά από τα νεότευκτα πλοία που βρίσκονται υπό παραγγελία, είχαν καταβληθεί, έως το τέλος Οκτωβρίου, 61,2 εκατ. δολάρια. Οι υπολειπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για αυτά τα πλοία ανέρχονται σε 219,8 εκατ. δολάρια, αντανακλώντας τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Με πληροφορίες από: Topontiki