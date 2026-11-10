Η Allwyn προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση της τεχνολογικής της αυτονομίας

Η Allwyn AG προχωρά σε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, ανακοινώνοντας τη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc, έναν κορυφαίο πάροχο τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος. Σκοπός είναι η εσωτερική ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος, καλύπτοντας τόσο τα ψηφιακά όσο και τα επίγεια κανάλια της. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε την προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming (IWG), έναν κορυφαίο προμηθευτή ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών και παιχνιδιών άμεσης νίκης. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Allwyn για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος και οφέλη

Η Allwyn διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος σε πολλές γεωγραφικές αγορές, με τα Έσοδα από Παικτική Δραστηριότητα (GGR) στο Αθλητικό Στοίχημα να ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση για την εσωτερική ενσωμάτωση της τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος αναμένεται να εξασφαλίσει στην εταιρεία την κυριότητα μιας βασικής στρατηγικής δυνατότητας.

Αυτή η κίνηση θα προσφέρει στην Allwyn αυξημένη ευελιξία, επιτρέποντάς της να καινοτομεί και να διαμορφώνει τον προϊοντικό της οδικό χάρτη με μεγαλύτερη αυτονομία. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας μέσω της αξιοποίησης μιας κοινής πλατφόρμας. Παράλληλα, ανοίγει προοπτικές για τη μεγιστοποίηση των διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και άλλων συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Allwyn σε συναφείς κατηγορίες προϊόντων, ιδίως με τη σημαντική δραστηριότητά της στο διαδικτυακό καζίνο (iGaming).

Η συνεργασία με την Kambi και η ανάπτυξη πλατφόρμας

Η δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος της Kambi χαίρει ευρείας αναγνώρισης και εξυπηρετεί συνεργάτες σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως. Οι συμφωνίες που συνήφθησαν με την Kambi παρέχουν στην Allwyn τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της απόκτησης μιας παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τον πηγαίο κώδικα της Kambi. Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή αυτού του είδους για την Kambi, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή θα προσφέρει στην Allwyn μεγαλύτερα περιθώρια διαφοροποίησης της πρότασής της στο αθλητικό στοίχημα, μέσω προϊόντων και λειτουργιών που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών και στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των παικτών.

Μεταβατική περίοδος και μελλοντική υποστήριξη

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Kambi έχει δεσμευτεί να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου. Αυτό θα επιτρέψει στην Allwyn να αξιοποιήσει την εκτενή εμπειρία της Kambi στην ανάπτυξη λύσεων αθλητικού στοιχήματος για ψηφιακά και επίγεια κανάλια σε ένα ευρύ φάσμα αγορών.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μεταβατικής φάσης, μια ειδική ομάδα από την Kambi θα ενταχθεί στην Allwyn. Ο ρόλος αυτής της ομάδας θα είναι η συνεχής υποστήριξη και ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας. Η εσωτερική πλατφόρμα που θα προκύψει από αυτή τη συνεργασία αναμένεται να αποτελέσει μια επεκτάσιμη βάση ανάπτυξης για τις υφιστάμενες δραστηριότητες αθλητικού στοιχήματος της Allwyn.

Ενίσχυση στον τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών

Παράλληλα με τις εξελίξεις στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος, η Allwyn ενισχύει και την παρουσία της στα ψηφιακά παιχνίδια. Η προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming (IWG) αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η IWG αναγνωρίζεται ως κορυφαίος προμηθευτής ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-Instant) και παιχνιδιών άμεσης νίκης. Με την πλήρη κυριότητα της IWG, η Allwyn ενισχύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται βασικές τεχνολογικές δυνατότητες και περιεχόμενο, εμβαθύνοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για την καινοτομία και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta