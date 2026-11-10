Θέρμανση με κλιματιστικό: Ο «χρυσός κανόνας» των 20 βαθμών για οικονομία στο ρεύμα τον χειμώνα

Ο χειμώνας σταδιακά κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας μαζί του χαμηλές θερμοκρασίες που επιβάλλουν την καθημερινή χρήση της θέρμανσης. Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν το κλιματιστικό ως την κύρια πηγή ζέστης για το σπίτι τους. Ωστόσο, η σωστή και συνετή χρήση της συσκευής είναι απαραίτητη ώστε να διατηρείται ο χώρος ζεστός, αποφεύγοντας παράλληλα την επικίνδυνη αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο «χρυσός κανόνας» των 19-20 βαθμών

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη χειμερινή περίοδο. Σε αυτή τη θερμοκρασία, η παραμονή στο σπίτι με κανονική χειμερινή ενδυμασία είναι απόλυτα άνετη και ευχάριστη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για κάθε βαθμό που αυξάνεται η ρύθμιση πάνω από τους 20 βαθμούς, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται αυτόματα κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 7% έως 10%.

Παράλληλα, καταρρίπτεται ένας συχνός μύθος που θέλει τη ρύθμιση του κλιματιστικού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως 26 ή 28 βαθμούς, να ζεσταίνει πιο γρήγορα τον χώρο. Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού αποδίδουν με τον ίδιο ρυθμό ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά έχει ρυθμιστεί ο θερμοστάτης. Επομένως, οι πολύ υψηλές ρυθμίσεις απλώς αναγκάζουν τη συσκευή να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για πολλές ώρες, καταναλώνοντας άσκοπα μεγάλη ποσότητα ενέργειας και αυξάνοντας το κόστος.

Θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ανάγκες για θέρμανση διαφοροποιούνται, καθώς η φυσική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος και η χρήση κλινοσκεπασμάτων συμβάλλουν στην αίσθηση ζέστης. Για αυτόν τον λόγο, η κατάλληλη θερμοκρασία για τον ύπνο κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου. Αυτή η ρύθμιση προσφέρει την απαιτούμενη ζέστη χωρίς την ανάγκη υπερθέρμανσης του δωματίου, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή άσκοπων εξόδων.

Διαχείριση όταν το σπίτι είναι άδειο

Όταν το σπίτι μένει άδειο για αρκετές ώρες, για παράδειγμα λόγω εργασίας, η πλήρης απενεργοποίηση του κλιματιστικού δεν αποτελεί πάντα την πιο οικονομική λύση. Αυτό συμβαίνει επειδή η ψύξη των τοίχων και των επιφανειών του σπιτιού απαιτεί στη συνέχεια πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για να επανέλθει η επιθυμητή θερμοκρασία και να ζεσταθεί ξανά ο χώρος.

Αντί της πλήρους απενεργοποίησης, η διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας συντήρησης, περίπου στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα. Αυτή η ρύθμιση εμποδίζει το πάγωμα των επιφανειών και την εμφάνιση υγρασίας μέσα στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, όταν επιστρέψουμε, η επαναφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία γίνεται γρήγορα και με πολύ πιο οικονομικό τρόπο, καθώς το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να λειτουργήσει σε μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta