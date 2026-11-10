Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής, ελεύθεροι με όρους τέσσερις κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει αίσθηση. Την ίδια στιγμή, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών όρων. Μεταξύ των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να κατηγορείται ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Οι δικαστικές αποφάσεις και οι περιοριστικοί όροι

Η διαδικασία των απολογιών ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του λογιστή, ο οποίος κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση. Αντίθετα, για τους τέσσερις άλλους κατηγορουμένους, η απόφαση ήταν η απελευθέρωσή τους με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τρεις εκ των κατηγορουμένων αφέθηκαν ελεύθεροι με την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ ο καθένας. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε η υποχρέωση να εμφανίζονται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Για τον τέταρτο κατηγορούμενο που αφέθηκε ελεύθερος, ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου εκτός Ελλάδος. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, ανακριτή και εισαγγελέα.

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν και η απολογία του

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να κατηγορείται ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής, είχε αφεθεί ελεύθερος νωρίτερα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της δικής του απολογίας. Ο πρώην ηθοποιός ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, με την απολογία του να διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κ. Πετιλόν αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν, ο Ερρίκος Πετιλόν ισχυρίστηκε ότι από τους συγκατηγορουμένους του γνώριζε μόνο μία γυναίκα. Σε αυτή τη γυναίκα είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Ο ίδιος ανέφερε ότι το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία του το έμαθε μετά τη σύλληψή του. Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα υγείας με έφεραν σε αυτή τη θέση».

Οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις των υπερασπιστών

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, οι δικηγόροι των ελεύθερων κατηγορουμένων προέβησαν σε δηλώσεις. Ο δικηγόρος Ελευθέριος Μπλιόνας, ο οποίος εκπροσώπησε δύο επιχειρηματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι, εξέπρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Ο κ. Μπλιόνας δήλωσε ότι οι εντολείς του παρουσίασαν τις θέσεις τους και εξήγησαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, θέτοντας ενώπιον των δικαστικών αρχών σε πραγματική βάση την κατάσταση.

Ο κ. Μπλιόνας υποστήριξε ότι η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώθηκε στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν οι επιχειρηματίες στο επίκεντρο της δικογραφίας. Έκανε ειδική αναφορά στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους κατά την περίοδο της πανδημίας. Τόνισε επίσης ότι αυτό ισχύει και για άλλους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Δικαιοσύνη να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων πριν εξαχθούν συμπεράσματα για την ευθύνη των εμπλεκομένων, και πριν «πετάξουμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο στην πυρά».

Η εκτίμηση για την έκταση της υπόθεσης

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγερμανός, δικηγόρος ενός επιχειρηματία που επίσης αφέθηκε ελεύθερος, εκτίμησε ότι η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Ο κ. Παπαγερμανός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση αυτή μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει εμφανιστεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis