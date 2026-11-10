Η Land Rover κατηγορεί την BYD για αντιγραφή του Defender

Σε δικαστική αντιπαράθεση με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD βρίσκεται η Jaguar Land Rover (JLR), υποστηρίζοντας ότι το SUV Ti7 της κινεζικής εταιρείας παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το εμβληματικό μοντέλο Defender. Η JLR εκφράζει υποψίες ότι η BYD προχώρησε σε αποσυναρμολόγηση ενός Defender με σκοπό την αναπαραγωγή τεχνολογίας του μέσω αντίστροφης μηχανικής, προκειμένου να την ενσωματώσει στο Ti7.

Η δικαστική διαμάχη και οι κατηγορίες

Η Jaguar Land Rover έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την BYD ότι το επταθέσιο plug-in υβριδικό SUV της, το Ti7, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που αφορούν το Land Rover Defender. Η διαμάχη δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση των δύο μοντέλων, παρά τις συγκρίσεις που έχουν προκληθεί λόγω του τετραγωνισμένου αμαξώματος του Ti7.

Η βρετανική εταιρεία υποψιάζεται ότι η BYD αποσυναρμολόγησε ένα Defender με στόχο να μελετήσει και να αναπαράγει την τεχνολογία του για το Ti7. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως αντίστροφη μηχανική, βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρισμών της JLR, η οποία επιδιώκει να αποδείξει την παραβίαση των δικαιωμάτων της.

Κατάσχεση ψηφιακών αρχείων στην Ολλανδία

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, δικαστικοί επιμελητές προχώρησαν σε κατάσχεση ψηφιακών αρχείων από δύο εγκαταστάσεις της BYD στην Ολλανδία. Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στα γραφεία της κινεζικής εταιρείας στις πόλεις Schiedam και Hoofddorp, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Η ενέργεια αυτή έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες, μέσα από δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, με τους Sunday Times να αποκαλύπτουν την υπόθεση και άλλα μέσα να ακολουθούν με αναλυτικά ρεπορτάζ. Η JLR επιδίωξε με την κατάσχεση αυτή να διασφαλίσει ψηφιακά αρχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό, πριν υπάρξει ενδεχόμενο καταστροφής τους.

Το επίμαχο μοντέλο Ti7 και οι υποψίες

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται το Ti7, ένα επταθέσιο plug-in υβριδικό SUV. Το συγκεκριμένο μοντέλο κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα με την ονομασία Fangchengbao Ti7 από τον Σεπτέμβριο του 2025. Το τετραγωνισμένο αμάξωμά του έχει προκαλέσει συγκρίσεις με το Land Rover Defender, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της JLR.

Οι κατηγορίες της JLR δεν περιορίζονται μόνο στην οπτική ομοιότητα, αλλά επεκτείνονται στην πιθανή αντιγραφή εσωτερικής τεχνολογίας, κάτι που η εταιρεία προσπαθεί να αποδείξει μέσω των κατασχεθέντων στοιχείων.

Διαφωνίες για τη συλλογή των στοιχείων

Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων προκάλεσε ξεχωριστή διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η νομική ομάδα της BYD χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «fishing expedition», αμφισβητώντας το εύρος της αναζήτησης και υποστηρίζοντας ότι κατασχέθηκαν υπερβολικά πολλά αρχεία. Από την πλευρά τους, οι νομικοί σύμβουλοι της JLR κατηγόρησαν την κινεζική εταιρεία για παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Οι δύο εταιρείες βρέθηκαν τον Οκτώβριο ενώπιον δικαστηρίου στη Χάγη, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της χρήσης των κατασχεθέντων αρχείων. Αυτή η διαφωνία υπογραμμίζει την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών.

Οι επόμενες δικαστικές εξελίξεις και ο στόχος της JLR

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική εξέλιξη που αναμένεται αυτή την εβδομάδα αφορά διαδικαστικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι το ποια στοιχεία μπορεί να αξιοποιήσει η JLR και πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση. Δεν αναμένεται τελική κρίση για το αν η BYD έχει αντιγράψει το Defender σε αυτό το στάδιο.

Η διαμάχη εξελίσσεται ενόψει του προγραμματισμού για τη διάθεση του Ti7 στη βρετανική αγορά τον Ιανουάριο του 2027. Τελικός στόχος της JLR είναι να αποτρέψει τη διάθεση του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο δεν αναμένεται ολοκλήρωση της υπόθεσης πριν από το προγραμματισμένο βρετανικό λανσάρισμα. Εκπρόσωποι τόσο της JLR όσο και της BYD δήλωσαν ότι δεν σχολιάζουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta