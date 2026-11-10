Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία είναι βασικός πυλώνας της παραγωγικής οικονομίας

Σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026».

Ο υπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του κλάδου ως βασικού πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ παράλληλα προανήγγειλε μια σημαντική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα.

Επενδύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη στήριξη των επενδύσεων στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Όπως εξήγησε, στον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν ενταχθεί επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις που προέρχονται από τον ίδιο κλάδο. Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου, κυρίως ο Αναπτυξιακός Νόμος και οι στρατηγικές επενδύσεις, έχουν στραφεί προς τη βιομηχανία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν τη μεταποίηση προκηρύσσονται πλέον διαδοχικά. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν συνεχή πρόσβαση στις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τον προγραμματισμό των επενδυτικών τους σχεδίων.

Ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

Ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας, όπως αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση του υπουργού Ανάπτυξης με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρο Τρύφων, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κλάδος διαθέτει 51 παραγωγικές μονάδες και 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η υποδομή του επιτρέπει να συνδυάζει αποτελεσματικά τη βιομηχανική παραγωγή με την καινοτομία και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η φαρμακοβιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 55.000 εργαζομένους, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Η ισχυρή παρουσία της στις εξαγωγές την καθιστά έναν από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Φορολογικά κίνητρα και καινοτομία

Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον φαρμακευτικό κλάδο. Ο υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δυνατότητα φορολογικής υπερέκπτωσης των ερευνητικών δαπανών, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 315%.

Επιπλέον, μέσω του μηχανισμού του ερευνητικού clawback, έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στον φαρμακευτικό τομέα. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Τάκης Θεοδωρικάκος δείχνουν ότι οι εν λόγω συμψηφισμοί έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την επενδυτική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα.

Μεταρρυθμίσεις και στόχοι για το μέλλον

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, με σαφή στόχευση στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να δημιουργήσει ένα ακόμα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο υπουργός επανέλαβε τη θέση του ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η συνεχής στήριξη και η εφαρμογή νέων μέτρων αποσκοπούν στην περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού του κλάδου, τόσο σε εθνικό όσο και σε εξαγωγικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit